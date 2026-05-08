Ασπρόπυργος: Πώς έγινε το τροχαίο με το πατίνι και τον 12χρονο

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο μετά τις 10:00, στη διασταύρωση των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» ο 12χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, λίγο μετά τις 10:00, στη διασταύρωση των οδών Αθανασίου Τσίγκου και Θρασυβούλου.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι και στην προσπάθειά του να διασχίσει κάθετα τον δρόμο φέρεται να παραβίασε σήμα STOP και φωτεινό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο λευκό βαν οδηγός του οποίου ήταν ένας 27χρονος.

Ο δρόμος από τον οποίο ερχόταν το λευκό βαν με το οποίο συγκρούστηκε ο 12χρονος

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, προκαλώντας τον βαρύ τραυματισμό του παιδιού. Ο 12χρονος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, στον θώρακα και στα κάτω άκρα.

Το σημείο όπου προσγειώθηκε ο 12χρονος

Φορούσε κράνος ο 12χρονος

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι φορούσε κράνος, ωστόσο αυτό δεν ήταν σωστά ασφαλισμένο και απομακρύνθηκε από το κεφάλι του τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο και μετέφερε αρχικά τον ανήλικο στο Θριάσιο Νοσοκομείο Ελευσίνας. Εξαιτίας όμως της σοβαρότητας των τραυμάτων του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί προχώρησαν σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, ενώ διαπιστώθηκαν επίσης κατάγματα και εκτεταμένα τραύματα στον θώρακα και στα πόδια. Μετά το χειρουργείο, ο 12χρονος εισήχθη στη ΜΕΘ, όπου παραμένει διασωληνωμένος.

Οι θεράποντες ιατροί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την εξέλιξη της υγείας του παιδιού.

Χρυσοχοΐδης: Απαγόρευση μέχρι 18 ετών και «κόφτες»

Την ίδια στιγμή, η πολιτεία είναι αποφασισμένη να λάβει δραστικά μέτρα για να μπει ένα φρένο στην αλόγιστη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και δη από τους ανήλικους.

«Εξέφρασα προσωπική μου άποψη, μιλώντας για γενική απαγόρευση», διευκρίνισε ο ΥΠΡΟΠΟ, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μία ημέρα αφότου ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας δήλωσε πως τα πατίνια «ήρθαν για να μείνουν».

Ο χειρισμός της υπόθεσης είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είπε ο υπουργός, καθώς πρόκειται για ένα μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος. Το πρώτο είναι απαγόρευση μέχρι 18 ετών, πλήρης απαγόρευση για τους ανήλικους.

Δεύτερο, είπε ο υπουργός, «αν ένα πατίνι σε χτυπήσει, ποιος θα σε αποζημιώσει; Άρα χρειάζεται ασφάληση παντού» και ως τρίτο βήμα στη διαδικασία τακτοποίησης της κατάστασης, είναι η αναρχία που επικρατεί στον χώρο και στη συνέχεια, ο περιορισμός της ταχύτητας. «Ένα αυτοκίνητο που τρέχει με 50 χλμ θέλει 15 μέτρα για να σταματήσει, σκεφτείτε λοιπόν πόσο θέλει ένα πατίνι για να σταματήσει: Άρα, κόφτες παντού».

