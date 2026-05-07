Ασπρόπυργος - Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου: «Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»

Ο 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο «Αγλαΐα Κυριακού»

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ασπρόπυργος - Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου: «Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 12χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» μετά από σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στον Ασπρόπυργο.
  • Το ατύχημα συνέβη όταν ο 12χρονος βγήκε από στενό και συγκρούστηκε με λευκό βαν στην οδό Θρασυβούλου.
  • Ο 12χρονος φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και διασωληνώθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών πριν μεταφερθεί στη ΜΕΘ.
  • Η γιαγιά του παιδιού ζήτησε να καταργηθούν τα ηλεκτρικά πατίνια για τα παιδιά μετά το σοβαρό ατύχημα.
  • Το Θριάσιο νοσοκομείο ανταποκρίθηκε παρά το ότι δεν εφημέρευε, προετοιμάζοντας άμεσα τη μεταφορά και φροντίδα του 12χρονου.
Snapshot powered by AI

Στο Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού στο οποίο επέβαινε με ΙΧ στον Ασπρόπυργο.

Το χρονικό

Ο 12χρονος λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, έβγαινε από ένα στενό, την οδό Τσίγκου κάθετα στην οδό Θρασυβούλου, όπου και συγκρούστηκε με λευκό βαν. Μιλώντας στο STAR, ο οδηγός σημείωσε πως «η τελευταία εικόνα που έχω είναι το παιδί να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό μου».

Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου

Η γιαγιά του άτυχου παιδιού, συγκλονισμένη ξέσπασε: «Ας βοηθήσει η Παναγία, να βάλει το χέρι της. Να τα πάρουν και να τα σπάσουν όλα και να μη δώσουν κανένα πατίνι σε παιδάκι. Σήμερα έτυχε μαύρη μέρα που δεν είχε σχολείο, και το πήρε...»

Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο, το οποίο παρότι δεν εφημέρευε, είχε ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ και στήθηκε επιχείρηση για να υποδεχθούν τον 12χρονο. Αμέσως έπεσαν από πάνω του οι γιατροί του ΤΕΠ, τον διασωλήνωσαν κι ακολούθως, μπήκε και πάλι στο ασθενοφόρο για να διακομισθεί στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Εμπιστευτική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει μήνες τον αποκλεισμό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Washington Post

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κάδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διακοπή της κυκλοφορίας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί γλιτώνει το δεύτερο ηλεκτρονικό βραχιόλι - Την ηλικία του επικαλέσθηκαν οι δικαστές

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη 85-66: Ο Χάρντινγκ «υπέγραψε» τη λιθουανική έκπληξη!

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επανεκκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ 36 ώρες μετά τη διακοπή της

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου Νικήτα - «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου»

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζελένσκι κατά της Μόσχας - Τι είπε για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και την εκεχειρία

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Η ΝΔ περιορίζει τις απώλειες – Από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων θα αντλήσουν τα υπό ίδρυση κόμματα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο σκηνικό: Έφηβοι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου άστεγο λόγω νέου trend στα social media

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι έτοιμοι για απογόνους, 12.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

20:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης

20:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Κόντεψε να με αφήσει ανάπηρη» – Συγκλονίζει η 62χρονη που βιάστηκε στο χωράφι της

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κάδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διακοπή της κυκλοφορίας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου Νικήτα - «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Η ΝΔ περιορίζει τις απώλειες – Από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων θα αντλήσουν τα υπό ίδρυση κόμματα

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ