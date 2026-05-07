Ασπρόπυργος - Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου: «Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»

Στο Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 12χρονος που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά μετά από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού στο οποίο επέβαινε με ΙΧ στον Ασπρόπυργο.

Το χρονικό

Ο 12χρονος λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, έβγαινε από ένα στενό, την οδό Τσίγκου κάθετα στην οδό Θρασυβούλου, όπου και συγκρούστηκε με λευκό βαν. Μιλώντας στο STAR, ο οδηγός σημείωσε πως «η τελευταία εικόνα που έχω είναι το παιδί να πέφτει πάνω στο αυτοκίνητό μου».

Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου

Η γιαγιά του άτυχου παιδιού, συγκλονισμένη ξέσπασε: «Ας βοηθήσει η Παναγία, να βάλει το χέρι της. Να τα πάρουν και να τα σπάσουν όλα και να μη δώσουν κανένα πατίνι σε παιδάκι. Σήμερα έτυχε μαύρη μέρα που δεν είχε σχολείο, και το πήρε...»

Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή. Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο, το οποίο παρότι δεν εφημέρευε, είχε ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ και στήθηκε επιχείρηση για να υποδεχθούν τον 12χρονο. Αμέσως έπεσαν από πάνω του οι γιατροί του ΤΕΠ, τον διασωλήνωσαν κι ακολούθως, μπήκε και πάλι στο ασθενοφόρο για να διακομισθεί στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

