Ασπρόπυργος: Διασωληνώθηκε ο 12χρονος και διακομίζεται από το Θριάσιο στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού διακομίζεται το 12χρονο παιδί που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού, στο οποίο επέβαινε, με ΙΧ αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, στην οδό Θρασυβούλου και το πλήρωμα των διασωστών παρείχε άμεση ιατρική βοήθεια στο τραυματισμένο παιδί. Οι διασώστες το σταθεροποίησαν, καθώς είχε κι εκτεταμένη αιμορραγία, κι άμεσα το διακόμισε στο Θριάσιο.

Στήθηκε επιχείρηση στο Θριάσιο παρότι δεν εφημέρευε

Το Θριάσιο νοσοκομείο, παρότι δεν εφημέρευε, είχε ενημερωθεί από το ΕΚΑΒ και στήθηκε επιχείρηση για να υποδεχθούν τον 12χρονο. Αμέσως έπεσαν από πάνω του οι γιατροί του ΤΕΠ, τον διασωλήνωσαν κι ακολούθως, μπήκε και πάλι στο ασθενοφόρο για να διακομισθεί στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Το παιδί φέρει σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σοβαρή.

