Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια

Σύμφωνα με τον υπουργό, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε νομοθετική ρύθμιση που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο.
  • Η χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες, όχι σε δρόμους και μεγάλες λεωφόρους.
  • Η ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά μετά από πρόσφατα ατυχήματα με ανηλίκους.
  • Ο υπουργός τόνισε τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης χρήσης πατινιών και την ανάγκη ειδικών υποδομών, όπως αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας.
  • Η νομοθετική παρέμβαση εξετάζεται σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα.
Νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί, κυρίως με ανήλικους.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, ο υπουργός τόνισε ότι «προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Η Τροχαία προσπαθεί να βάλει κανόνες, δηλαδή κράνος, όρια ταχύτητας κ.λπ. Δυστυχώς, όμως, υπάρχει το θέμα των ανηλίκων».

Όπως ανέφερε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, με δυνατότητα χρήσης μόνο σε πεζόδρομους και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί και δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πατίνι στον δρόμο. Είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τους κινδύνους που προκύπτουν από την κίνηση σε μεγάλες λεωφόρους και χωρίς επαρκή προστασία.

Παράλληλα, διατύπωσε και την προσωπική του άποψη για το θέμα, λέγοντας: «Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο» και υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη χρήση τους αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης στάθηκε ιδιαίτερα στην ασφάλεια των παιδιών, σημειώνοντας ότι «είναι κρίμα να χάνονται παιδιά στους δρόμους από τα πατίνια», ενώ επισήμανε ότι χωρίς ειδικές υποδομές, όπως αποκλειστικές λωρίδες κυκλοφορίας, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η παρέμβαση εξετάζεται σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων.

