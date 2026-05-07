Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 7/5 στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Θρασυβούλου, με το παιδί να τραυματίζεται σοβαρά και να διακομίζεται άμεσα σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από το οικείο ΑΤ.