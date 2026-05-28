Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Ο ένας εκ των δραστών είχε μαχαιρώσει επιχειρηματία σε ουρά σε καντίνα

Ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο συμβάν και το όχημα των δραστών στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν έπεσε πάνω σε προπορευόμενα οχήματα

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Δύο δράστες πυροβόλησαν τον Πακιστανό ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών στην Πατησίων και επιχείρησαν να διαφύγουν με γκρι BMW.
  • Η αστυνομική καταδίωξη κατέληξε σε σύγκρουση του οχήματος των δραστών με προπορευόμενα οχήματα και τη σύλληψη δύο από τους επιβαίνοντες.
  • Ένας εκ των δραστών διέφυγε πεζός και αναζητείται, ενώ ένας άλλος συνελήφθη μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ.
  • Ένας από τους συλληφθέντες, 30 ετών, είχε πριν τέσσερα χρόνια μαχαιρώσει τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου σε διαπληκτισμό για σειρά σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία.
  • Τότε, ο δράστης είχε προκαλέσει πάνω από δέκα μαχαιριές στον Μάρκου και είχε δηλώσει πως βρισκόταν υπό επήρεια μέθης και φοβόταν πιστόλι.
Γνώριμοι των Αρχών είναι οι συλληφθέντες της ένοπλης επίθεσης σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην Πατησίων σε ώρα αιχμής.

Οι δράστες της επίθεσης ήταν δύο και πυροβόλησαν από μία φορά τον Πακιστανό ιδιοκτήτη του καταστήματος στα πόδια. Ακολούθως επιβιβάστηκαν σε μία γκρι BMW που τους περίμεναν άλλοι δύο συνεργοί τους.

Παραμένει ασύλληπτος ο ένας εκ των δραστών

Ακινητοποιήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα, στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να συλληφθούν δύο από τους επιβαίνοντες του οχήματος. ΟΙ άλλοι δύο διέφυγαν πεζοί. Ακολούθησαν έρευνες της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια των οποίων εντοπίστηκε και συνελήφθη ένας εκ των πεζών.

Ο έτερος πεζός, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, κατάφερε να διαφύγει της σύλληψης κι αναζητείται από τις Αρχές.

Είχε μαχαιρώσει τον Γιάννη Μάρκου ο συλληφθέντας

Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν κι ένας 30χρονος, ο οποίος πριν από τέσσερα χρόνια είχε μαχαιρώσει τον επιχειρηματία Γιάννη Μάρκου σε καντίνα στη Νέα Ερυθραία. Ο 26χρονος τότε δράστης, είχε διαπληκτιστεί με τον επιχειρηματία του real estate για τη σειρά στην καντίνα.

Ο 26χρονος είχε προσπεράσει τη σειρά, ο Μάρκου του ζήτησε τον λόγο, λογομάχησαν και τότε ο δράστη έβγαλε μαχαίρι κι επιτέθηκε στον επιχειρηματία τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι. Του κατάφερε μάλιστα περισσότερες από 10 μαχαιριές.

Ο 26χρονος τότε είχε ισχυριστεί πως βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, και φοβήθηκε ότι ο επιχειρηματίας είχε πιστόλι.

