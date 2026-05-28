Πέθανε ο Νίκος Παπαμικρούλης - Διετέλεσε δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας για περισσότερα από 20χρονια

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Νίκος Παπαμικρούλης, ο μακροβιότερος δήμαρχος Νέας Χαλκηδόνας, ο οποίος διετέλεσα δήμαρχος για περισσότερα από 20 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποιήθηκαν έργα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης υποδομών στον Δήμο, ο οποίος μέχρι τότε διέθετε περιορισμένες εγκαταστάσεις και υποδομές.

Ο νυν δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας, Γιάννης Τομπούλογλου γνωστοποίησε την είδηση και προχώρησε σε μακροσκελή ανάρτηση για τον Νίκο Παπαμικρούλη.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Δημάρχου Νέας Χαλκηδόνας, Νίκου Παπαμικρούλη, ενός ανθρώπου που σφράγισε με το έργο, το ήθος και τη διαδρομή του, τη σύγχρονη ιστορία της πόλης μας. Ο Νίκος Παπαμικρούλης υπήρξε ο μακροβιότερος εκλεγμένος Δήμαρχος της Νέας Χαλκηδόνας, καθώς υπηρέτησε τον τόπο από το 1984 έως το 2006, σε μια περίοδο καθοριστική για τη φυσιογνωμία και την ανάπτυξη της πόλης. Παρέλαβε έναν Δήμο με ελάχιστες υποδομές και περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία και εργάστηκε με επιμονή, διορατικότητα και βαθιά αίσθηση ευθύνης για να τον μεταμορφώσει εκ θεμελίων.

Το αποτύπωμά του παραμένει ανεξίτηλο. Η παραχώρηση του Στρατιωτικού Εργοστασίου Αναγόμωσης Ελαστικών στον Δήμο, η ανέγερση του Λυκείου Νέας Χαλκηδόνας, η δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, η ανέγερση του νέου Δημαρχείου, η διευθέτηση του Ποδονίφτη από τη γέφυρα Χαλκίδος έως το Κάτω Κουκλάκι, η δημιουργία του πολυχώρου «Δροσίνη» και πλήθος ακόμη παρεμβάσεων, όπως το Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας, φέρουν τη σφραγίδα ενός Δημάρχου που αντιλαμβανόταν την αυτοδιοίκηση ως διαρκή προσφορά προς τον πολίτη και τον δημόσιο χώρο.

Πάνω απ’ όλα όμως, ο Νίκος Παπαμικρούλης θα μείνει στη μνήμη μας ως ένας άνθρωπος μειλίχιος, προσιτός και βαθιά δημοκρατικός. Ένας αυτοδιοικητικός με ουσιαστική ανοχή στη διαφορετική άποψη, με σεβασμό στον πολιτικό αντίπαλο και με πίστη στον διάλογο και τη σύνθεση. Γι’ αυτό και κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση όχι μόνο των συνεργατών και των φίλων του, αλλά και ανθρώπων που βρέθηκαν απέναντί του πολιτικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση γίνεται πιο φτωχή με την απώλειά του και η πόλη μας αποχαιρετά έναν άνθρωπο που ταύτισε τη ζωή του με την πρόοδο και την αναγέννηση της Νέας Χαλκηδόνας.



Εκ μέρους του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας και προσωπικά, εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του και τους ανθρώπους που τον αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί του. Η μνήμη και η προσφορά του θα παραμείνουν ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας».