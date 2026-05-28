Στις 12 ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Άρειο Πάγο

Δύο 24ωρα μετά τη μεγάλη εκδήλωση ίδρυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει την Ιδρυτική Διακήρυξη και τις υπογραφές που συγκεντρώθηκαν στον Άρειο Πάγο.

Η διαδικασία θα ολοκληρώσει και σε τυπικό επίπεδο την ίδρυση της ΕΛΑΣ και πλέον το κόμμα θα μπει σε ρυθμούς πλήρους λειτουργίας, οι οποίοι μάλιστα θα είναι πολύ εντατικοί, προκειμένου ο μηχανισμός να είναι έτοιμος το συντομότερο δυνατό, για το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Για την ΕΛΑΣ, εκλογικός στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας, ωστόσο σε πολιτικό επίπεδο η μάχη που αναμένεται να δοθεί για τη δεύτερη θέση μεταξύ του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και σκληρή.

Ήδη τα δύο κόμματα έχουν αρχίσει να αντιπαρατίθενται μεταξύ τους καθώς κινούνται στον χώρο της κεντροαριστεράς και συνεπώς απευθύνονται σε κοινό ακροατήριο.

Τον Αλέξη Τσίπρα θα συνοδεύουν η εκπρόσωπος Τύπου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, σνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Η Μαρία Λεπενιώτη ήταν η πρόεδρος του δικαστηριου στη δική της Χρυσής Αυγής

