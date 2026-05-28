Λάος: Βίντεο από τη στιγμή που 5 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί σε πλημμυρισμένη σπηλιά

Η εικόνα αυτή, που προέρχεται από το βίντεο που παρέχει η Benz Norrased Palasing Seascout Diving, δείχνει τους χωρικούς που είχαν παγιδευτεί και εντοπίστηκαν σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά στην επαρχία Xaisomboun του Λάος. 27 Μαΐου 2026.

Snapshot Πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί μέσα σε πλημμυρισμένη σπηλιά στο Λάος μετά από μία εβδομάδα εγκλωβισμού.

Η ομάδα είχε παγιδευτεί λόγω πλημμύρας που έκλεισε την έξοδο καθώς αναζητούσε χρυσό σε βάθος άνω των 100 μέτρων.

Οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι οι πέντε είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση άλλων δύο αγνοουμένων.

Οι συνθήκες διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω στενών περασμάτων και αιχμηρών βράχων μέσα στη σπηλιά.

Η ομάδα που επέζησε βρισκόταν σε περιοχή με συνεχή ροή αέρα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής τους.

Η στιγμή που πέντε άνθρωποι εντοπίζονται ζωντανοί σε σπηλιά που πλημμύρισε στο Λάος έπειτα από μία εβδομάδα έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το βίντεο δείχνει δύτες να αναδύονται από το νερό και να εντοπίζουν την παγιδευμένη ομάδα που είχε βρει καταφύγιο πάνω σε βράχους μέσα σε μια υπόγεια σπηλιά. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή που είχε η ομάδα μαζί τους από τότε που εξαφανίστηκαν στις 19 Μαΐου.

«Βρήκαμε πέντε άτομα ζωντανά και όλα ασφαλή. Ακόμα ψάχνουμε για δύο άτομα», ανέφερε η ομάδα των εθελοντών διασωστών του Λάος.

Οι άνδρες επέζησαν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της σπηλιάς που είχε συνεχή ροή αέρα, ενώ τα νερά της πλημμύρας από τις καταρρακτώδεις βροχές τους είχαν εγκλωβίσει στο εσωτερικό.

Άλλα βίντεο έδειχναν τους διασώστες μέσα και έξω από τη σπηλιά να πανηγυρίζουν από χαρά, να χοροπηδούν και να αγκαλιάζονται. Ο εθελοντής Μπούνκαμ Λουάνγκλαθ επιβεβαίωσε ότι οι πέντε είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση. «Ακόμα τρέμω. Η ομάδα μας τα κατάφερε», είπε.

Η ομάδα είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα καθώς αναζητούσε χρυσό. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνδρες είχαν προχωρήσει σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από το έδαφος. Εργάζονταν μόνοι τους χωρίς να ανήκουν σε επίσημη εταιρεία εξόρυξης.

Η συνεχής βροχή προκάλεσε πλημμύρες που μπλόκαραν την έξοδο και τους παγίδευσαν στο εσωτερικό. Καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονταν, τρεις από τους άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Έτσι ξεκίνησε μία επείγουσα επιχείρηση διάσωσης.

Εφιάλτης για δύο ακόμη χωρικούς

Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τους άλλους δύο χωρικούς. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στο σπήλαιο όπου περνάει αέρας. Οι διασώστες που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος έχουν ήδη περιγράψει το δύσκολο έδαφος και τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουν δυσχεράνει το έργο τους.

Μέσα στο σπήλαιο, ορισμένα περάσματα είναι τόσο στενά που φτάνουν σε πλάτος μόλις τα 58 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι οι διασώστες πρέπει να συρθούν για να προχωρήσουν.

Ο Kengkard Bongkawong, επικεφαλής επιχειρήσεων της ομάδας διάσωσης Metta Tham της Ταϊλάνδης, η οποία πήρε μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι σκληρές. «Η διαδρομή δεν είναι περίπλοκη, αλλά το πρόβλημα είναι ο χώρος. Είναι τόσο στενό που πρέπει να συρθούμε και να γείρουμε το σώμα μας για να περάσουμε. Τα βράχια είναι πολύ αιχμηρά», ανέφερε.

Προηγουμένως είχε δηλώσει στο CNN ότι οι διασώστες χρησιμοποιούσαν έναν χάρτη που θεωρούν εξαιρετικά ακριβή και ότι οι χωρικοί βρίσκονται στο «ασφαλέστερο σημείο» μέσα στο σπήλαιο.

«Γι’ αυτό πιστεύω ότι, δεδομένης της γεωγραφίας και των συνθηκών διαβίωσης των θυμάτων, αν βρίσκονται σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, οι πιθανότητες επιβίωσής τους είναι πολύ υψηλές – πολύ υψηλές», δήλωσε ο Kengkard Bongkawong, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης της ταϊλανδέζικης ποδοσφαιρικής ομάδας το 2018.

