Λάος: Βίντεο από τη στιγμή που 5 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί σε πλημμυρισμένη σπηλιά

Μετά από μία εβδομάδα πέντε άνθρωποι κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από τη σπηλιά

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Λάος: Βίντεο από τη στιγμή που 5 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί σε πλημμυρισμένη σπηλιά

Η εικόνα αυτή, που προέρχεται από το βίντεο που παρέχει η Benz Norrased Palasing Seascout Diving, δείχνει τους χωρικούς που είχαν παγιδευτεί και εντοπίστηκαν σε μια πλημμυρισμένη σπηλιά στην επαρχία Xaisomboun του Λάος. 27 Μαΐου 2026.

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί μέσα σε πλημμυρισμένη σπηλιά στο Λάος μετά από μία εβδομάδα εγκλωβισμού.
  • Η ομάδα είχε παγιδευτεί λόγω πλημμύρας που έκλεισε την έξοδο καθώς αναζητούσε χρυσό σε βάθος άνω των 100 μέτρων.
  • Οι διασώστες επιβεβαίωσαν ότι οι πέντε είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση άλλων δύο αγνοουμένων.
  • Οι συνθήκες διάσωσης είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω στενών περασμάτων και αιχμηρών βράχων μέσα στη σπηλιά.
  • Η ομάδα που επέζησε βρισκόταν σε περιοχή με συνεχή ροή αέρα, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσής τους.
Snapshot powered by AI

Η στιγμή που πέντε άνθρωποι εντοπίζονται ζωντανοί σε σπηλιά που πλημμύρισε στο Λάος έπειτα από μία εβδομάδα έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Το βίντεο δείχνει δύτες να αναδύονται από το νερό και να εντοπίζουν την παγιδευμένη ομάδα που είχε βρει καταφύγιο πάνω σε βράχους μέσα σε μια υπόγεια σπηλιά. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή που είχε η ομάδα μαζί τους από τότε που εξαφανίστηκαν στις 19 Μαΐου.

«Βρήκαμε πέντε άτομα ζωντανά και όλα ασφαλή. Ακόμα ψάχνουμε για δύο άτομα», ανέφερε η ομάδα των εθελοντών διασωστών του Λάος.

Οι άνδρες επέζησαν σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της σπηλιάς που είχε συνεχή ροή αέρα, ενώ τα νερά της πλημμύρας από τις καταρρακτώδεις βροχές τους είχαν εγκλωβίσει στο εσωτερικό.

Άλλα βίντεο έδειχναν τους διασώστες μέσα και έξω από τη σπηλιά να πανηγυρίζουν από χαρά, να χοροπηδούν και να αγκαλιάζονται. Ο εθελοντής Μπούνκαμ Λουάνγκλαθ επιβεβαίωσε ότι οι πέντε είναι ασφαλείς και σε σταθερή κατάσταση. «Ακόμα τρέμω. Η ομάδα μας τα κατάφερε», είπε.

Η ομάδα είχε εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα καθώς αναζητούσε χρυσό. Οι αρχές ανέφεραν ότι οι άνδρες είχαν προχωρήσει σε βάθος άνω των 100 μέτρων κάτω από το έδαφος. Εργάζονταν μόνοι τους χωρίς να ανήκουν σε επίσημη εταιρεία εξόρυξης.

Η συνεχής βροχή προκάλεσε πλημμύρες που μπλόκαραν την έξοδο και τους παγίδευσαν στο εσωτερικό. Καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονταν, τρεις από τους άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν και να ειδοποιήσουν τις αρχές. Έτσι ξεκίνησε μία επείγουσα επιχείρηση διάσωσης.

Εφιάλτης για δύο ακόμη χωρικούς

Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τους άλλους δύο χωρικούς. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχει κάποιο άλλο σημείο στο σπήλαιο όπου περνάει αέρας. Οι διασώστες που βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος έχουν ήδη περιγράψει το δύσκολο έδαφος και τις έντονες βροχοπτώσεις που έχουν δυσχεράνει το έργο τους.

Μέσα στο σπήλαιο, ορισμένα περάσματα είναι τόσο στενά που φτάνουν σε πλάτος μόλις τα 58 εκατοστά. Αυτό σημαίνει ότι οι διασώστες πρέπει να συρθούν για να προχωρήσουν.

Ο Kengkard Bongkawong, επικεφαλής επιχειρήσεων της ομάδας διάσωσης Metta Tham της Ταϊλάνδης, η οποία πήρε μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι οι συνθήκες είναι σκληρές. «Η διαδρομή δεν είναι περίπλοκη, αλλά το πρόβλημα είναι ο χώρος. Είναι τόσο στενό που πρέπει να συρθούμε και να γείρουμε το σώμα μας για να περάσουμε. Τα βράχια είναι πολύ αιχμηρά», ανέφερε.

Προηγουμένως είχε δηλώσει στο CNN ότι οι διασώστες χρησιμοποιούσαν έναν χάρτη που θεωρούν εξαιρετικά ακριβή και ότι οι χωρικοί βρίσκονται στο «ασφαλέστερο σημείο» μέσα στο σπήλαιο.

«Γι’ αυτό πιστεύω ότι, δεδομένης της γεωγραφίας και των συνθηκών διαβίωσης των θυμάτων, αν βρίσκονται σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή, οι πιθανότητες επιβίωσής τους είναι πολύ υψηλές – πολύ υψηλές», δήλωσε ο Kengkard Bongkawong, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης της ταϊλανδέζικης ποδοσφαιρικής ομάδας το 2018.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ