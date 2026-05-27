Λάος: Βρέθηκαν ζωντανοί οι πέντε από τους επτά ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σπηλιά

Διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν επτά άτομα που έχουν παγιδευτεί σε μια σπηλιά στην επαρχία Xaisomboun του Λάος, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Πέντε από τους επτά ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί εδώ και μια εβδομάδα στο εσωτερικό μιας πλημμυρισμένης σπηλιάς στο Λάος είναι ζωντανοί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ τόνισαν ότι αναζητούν τα άλλα δύο άτομα.

«Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Αναζητούμε ακόμη δύο ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή της, η ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.

«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Kengkard Bongkawong σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι, τα επτά άτομα που εγκλωβίστηκαν, είναι ντόπιοι της επαρχίας Xaysomboun του κεντρικού Λάος, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη σπηλιά την Τετάρτη, 20 Μαΐου, για να αναζητήσουν χρυσό.

Thai Rescue Teams Struggle to Reach Seven Trapped in Flooded Laos Cave as Rain Hampers Mission



A Thai volunteer rescue team provided an update from the second day of a mission to help seven villagers trapped inside a flooded cave in Laos’ Xaisomboun province after heavy rain… pic.twitter.com/FSejEFj407 — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) May 25, 2026

Ωστόσο, καταρρακτώδεις βροχές και ολισθήσεις που έχουν πλήξει την περιοχή, τους εμπόδισαν από το να βγουν, καθώς η είσοδος της σπηλιάς έχει μπλοκαριστεί.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, έδειχναν διασώστες να σέρνονται μέσα στη σπηλιά ανάμεσα από στενά, λασπωμένα περάσματα που ήταν σχεδόν εντελώς πλημμυρισμένα. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, όταν ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την πλημμυρισμένη σπηλιά ειδοποίησε τις αρχές.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμμετέχουν και ειδικοί που είχαν βοηθήσει στη δραματική διάσωση μιας ομάδας ποδοσφαιριστών που είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε ένα σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Στην εξαιρετική αυτή επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ειδικοί από όλο τον κόσμο και προσέλκυσε έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στην εν λόγω σπηλιά, η οποία εκτείνεται βαθιά κάτω από το έδαφος και είναι ιδιαίτερα στενή -ορισμένοι διάδρομοι έχουν πλάτος μόλις 50 εκατοστά, συχνάζουν ντόπιοι που αναζητούν κοιτάσματα χρυσού, δήλωσε στο Associated Press ο Bounkham Luanglath, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης Laos' Rescue Volunteer for People.