Λάος: Βρέθηκαν ζωντανοί οι πέντε από τους επτά ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σπηλιά

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμμετέχουν και ειδικοί που είχαν βοηθήσει στη δραματική διάσωση μιας ομάδας ποδοσφαιριστών που είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε ένα σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Λάος: Βρέθηκαν ζωντανοί οι πέντε από τους επτά ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί σε σπηλιά

Διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν επτά άτομα που έχουν παγιδευτεί σε μια σπηλιά στην επαρχία Xaisomboun του Λάος, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026.

Ομάδα διάσωσης Metta Tham Rescue Kalasin μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέντε από τους επτά ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί εδώ και μια εβδομάδα στο εσωτερικό μιας πλημμυρισμένης σπηλιάς στο Λάος είναι ζωντανοί, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι διασώστες που συμμετέχουν στην επιχείρηση, ενώ τόνισαν ότι αναζητούν τα άλλα δύο άτομα.

«Βρήκαμε πέντε ανθρώπους ζωντανούς και ασφαλείς. Αναζητούμε ακόμη δύο ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή της, η ένωση ομάδων διάσωσης της χώρας.

«Φτάσαμε στον στόχο μας στις 16:30. Βρήκαμε πέντε ανθρώπους και αναζητούμε τους άλλους δύο», δήλωσε επίσης από την πλευρά του ο Ταϊλανδός διασώστης Kengkard Bongkawong σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Υπενθυμίζεται ότι, τα επτά άτομα που εγκλωβίστηκαν, είναι ντόπιοι της επαρχίας Xaysomboun του κεντρικού Λάος, οι οποίοι είχαν εισέλθει στη σπηλιά την Τετάρτη, 20 Μαΐου, για να αναζητήσουν χρυσό.

Ωστόσο, καταρρακτώδεις βροχές και ολισθήσεις που έχουν πλήξει την περιοχή, τους εμπόδισαν από το να βγουν, καθώς η είσοδος της σπηλιάς έχει μπλοκαριστεί.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, έδειχναν διασώστες να σέρνονται μέσα στη σπηλιά ανάμεσα από στενά, λασπωμένα περάσματα που ήταν σχεδόν εντελώς πλημμυρισμένα. Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, όταν ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από την πλημμυρισμένη σπηλιά ειδοποίησε τις αρχές.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού, συμμετέχουν και ειδικοί που είχαν βοηθήσει στη δραματική διάσωση μιας ομάδας ποδοσφαιριστών που είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε ένα σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Στην εξαιρετική αυτή επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 10.000 ειδικοί από όλο τον κόσμο και προσέλκυσε έντονο παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Στην εν λόγω σπηλιά, η οποία εκτείνεται βαθιά κάτω από το έδαφος και είναι ιδιαίτερα στενή -ορισμένοι διάδρομοι έχουν πλάτος μόλις 50 εκατοστά, συχνάζουν ντόπιοι που αναζητούν κοιτάσματα χρυσού, δήλωσε στο Associated Press ο Bounkham Luanglath, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης Laos' Rescue Volunteer for People.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ