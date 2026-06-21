Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του

Ο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός «παίρνει τον χρόνο του για να εξετάσει την πολιτική πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει»

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του
ΚΟΣΜΟΣ
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Αντιμέτωπος με ολοένα και εντονότερες πιέσεις να φύγει από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ πολλαπλασιάζει τις επαφές με τους στενούς συνεργάτες του και «εξετάζει την πολιτική πραγματικότητα», δήλωσε σήμερα ένας από τους υπουργούς του, την ώρα που τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης προβλέπουν ότι θα παραιτηθεί εντός των επόμενων ημερών, ενδεχομένως και αύριο.

Ο Στάρμερ επανέλαβε την Παρασκευή ότι «θα αγωνιστεί» για να παραμείνει στην εξουσία, αφού ο κυριότερος αντίπαλός του για την ηγεσία των Εργατικών, ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, εξελέγη βουλευτής και απειλεί να επιχειρήσει να τον ανατρέψει.

Το Σαββατοκύριακο η πίεση στον Στάρμερ αυξήθηκε.

Ο υπουργός Εμπορίου Πίτερ Κάιλ δήλωσε σήμερα ότι ο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός «παίρνει τον χρόνο του για να εξετάσει την πολιτική πραγματικότητα, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει». Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Sky News, ο Κάιλ είπε ότι ο ίδιος είχε μια «ειλικρινή» συζήτηση με τον Στάρμερ, ο οποίος συνομίλησε επίσης με «πολλά άλλα άτομα».

Η εφημερίδα The Observer διαβεβαίωνε σήμερα στο πρωτοσέλιδό της ότι ο Στάρμερ θα παραιτηθεί αύριο Δευτέρα. Η Sunday Telegraph γράφει ότι είναι «έτοιμος» να φύγει, επικαλούμενους στενούς συνεργάτες του. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Observer, ο Στάρμερ «θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της αποχώρησής του» και όλο το Σαββατοκύριακο είχε συνομιλίες από το Τσέκερς, την εξοχική κατοικία των Βρετανών πρωθυπουργών.

«Του εύχομαι το καλύτερο»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραmπ θεωρεί δεδομένη την παραίτηση του Εργατικού πρωθυπουργού, στον οποίο ευχήθηκε «τα καλύτερα».

«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά θέματα: τη μετανάστευση και την ενέργεια (εκμεταλλευτείτε το πετρέλαιο της Βορειας Θάλασσας!). Του εύχομαι το καλύτερο, έγραψε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ είναι μεταξύ των κορυφαίων υπουργών που ζήτησαν την παραίτηση του Στάρμερ. Την αποχώρησή του ζητούν επίσης περισσότεροι από 100 βουλευτές, δηλαδή κάτι λιγότερο από το ένα τέταρτο των βουλευτών του κόμματος.

Ο 63χρονος πρώην δικηγόρος, που είναι ειδικευμένος στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρασε την πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ στις 5 Ιουλίου 2024, έπειτα από τη συντριπτική νίκη των Εργατικών στις βουλευτικές εκλογές. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες σε μια Βρετανία που είχε διχαστεί μετά το Brexit και τα 14 χρόνια των συντηρητικών κυβερνήσεων, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα βρίσκεται αντιμέτωπος με μια στάσιμη οικονομία, με την αύξηση του κόστους διαβίωσης και τις δημόσιες υπηρεσίες, ιδίως εκείνες της υγείας, γονατισμένες έπειτα από χρόνια λιτότητας.

Η κυβέρνησή του δεν απέφυγε τα σκάνδαλα. Κάποιοι υπουργοί, όπως η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Άντζελα Ρέινερ, αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του στην υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον, του πρώην Επιτρόπου στην ΕΕ που τον διόρισε πρέσβη στην Ουάσιγκτον για να τον απολύσει εννέα μήνες αργότερα, μετά τις αποκαλύψεις για τις στενές σχέσεις του με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μεταξύ των δελφίνων του Στάρμερ –στους οποίους περιλαμβάνεται και ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ– ο Άντι Μπέρναμ είναι ο μοναδικός που θα μπορούσε να τον κερδίσει ξεκάθαρα σε μια εσωκομματική ψηφοφορία. Όμως, μια δημοσκόπηση της YouGov, την Παρασκευή, έδειξε ότι μόνο το 23% των Βρετανών πιστεύει ότι θα γινόταν καλύτερος πρωθυπουργός από τον νυν ένοικο της Ντάουνινγκ Στριτ.

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