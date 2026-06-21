Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

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Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Ως αποτέλεσμα του αποψινού τζακ ποτ το Τζόκερ θα μοιρασει στους νικητές της πρώτης κατηγορίας της επόμενης κλήρωσης τουλάχιστον 2.600.000 ευρώ!

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

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