"Καρφίτσα" δεν έπεφτε σήμερα στις παραλίες

Δοκιμασία αντοχής και υπομονής είναι για τους περισσότερους λουόμενους η επίσκεψη στην παραλία την Κυριακή.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν από νωρίς το πρωί σε συνδυασμό με την καλοκαιρινή διάθεση οδήγησαν χιλιάδες κατοίκους της Αττικής στις κοντινές ακτές, με αποτέλεσμα πολλές οργανωμένες και ελεύθερες παραλίες να γεμίσουν ασφυκτικά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι λουόμενοι χρειάστηκε να αναζητήσουν για αρκετή ώρα θέση για να απλώσουν την πετσέτα τους, ενώ αυξημένη ήταν η κίνηση τόσο στους παραλιακούς δρόμους όσο και στους χώρους στάθμευσης, οι οποίοι γέμισαν από τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Από τη Βουλιαγμένη και τη Βάρκιζα μέχρι τον Σχινιά, το Πόρτο Ράφτη και την Ανάβυσσο, η εικόνα θύμιζε ημέρες κορύφωσης των θερινών διακοπών, με οικογένειες, παρέες νέων και επισκέπτες κάθε ηλικίας να αναζητούν λίγες στιγμές δροσιάς δίπλα στη θάλασσα.

Παρά τον συνωστισμό, η προσέλευση συνεχίστηκε αμείωτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, καθώς πολλοί επέλεξαν την παραλία ως την καλύτερη λύση για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη και να απολαύσουν τις τελευταίες ώρες του Σαββατοκύριακου.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και τις επόμενες ημέρες, γεγονός που αναμένεται να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των πολιτών για τις παραλίες της Αττικής.