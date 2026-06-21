Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2026, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και Ηπείρου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά.
  • Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς και ανέμους 4 με 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.
  • Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανές βραδινές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Δευτέρα η ΕΜΥ. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυριώς στα ορεινά, μάλιστα μεμονωμές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ

21:22ΕΛΛΑΔΑ

"Καρφίτσα" δεν έπεφτε σήμερα στις παραλίες

21:13LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά: Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά - Βίντεο

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Έξι συλλήψεις σε νυχτερινό κέντρο μετά από επιχείρηση της ΔΑΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ