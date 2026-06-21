Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

Snapshot Αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και Ηπείρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει έως 36 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες έως 31 βαθμούς και ανέμους 4 με 6 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις και πιθανές βραδινές βροχές, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για αύριο Δευτέρα η ΕΜΥ. Το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με τοπικούς όμβρους, κυριώς στα ορεινά, μάλιστα μεμονωμές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και πιθανώς της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 33 με 34, τοπικά στα ανατολικά και δυτικά ηπειρωτικά τους 35 και 36 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

Αίθριος ο καιρός στην Αττική με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα οπότε πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 33 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Γενικά αίθριος. Στη Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα στην κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί, τοπικά στα θαλάσσια έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά, μάλιστα στα ορεινά της Ηπείρου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29, στη νότια Κρήτη τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30, στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

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