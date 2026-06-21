Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

Snapshot Το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο GFS προβλέπει πρώτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ελλάδα για τις 6 και 7 Ιουλίου.

Η θερμοκρασία στο επίπεδο των 1.500 μέτρων αναμένεται να φτάσει 23 βαθμούς Κελσίου πάνω από τη χώρα, με τοπικές θερμοκρασίες εδάφους που θα ξεπερνούν τους 40°C σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι νυχτερινές ώρες της 7ης Ιουλίου θα χαρακτηρίζονται από «τροπικές νύχτες» με θερμοκρασίες που δεν θα πέφτουν κάτω από 26 βαθμούς, προκαλώντας δυσφορία στα αστικά κέντρα.

Τα νησιά του Αιγαίου, λόγω του βόρειου ανέμου (μελτέμι), θα έχουν πιο υποφερτές θερμοκρασίες, αλλά υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων ανέμων. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά υψηλών θερμοκρασιών φαίνεται πως εισέρχεται η χώρα για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των μετεωρολογικών μοντέλων «κλειδώνουν» τη μεταφορά ιδιαίτερα θερμών αερίων μαζών από την Αφρική προς την ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τους χάρτες του αμερικανικού προγνωστικού μοντέλου GFS (NCEP), η κορύφωση του πρώτου αυτού ισχυρού κύματος ζέστης αναμένεται να γίνει αισθητή το διήμερο Δευτέρας 6 και Τρίτης 7 Ιουλίου. Οι επιστήμονες παρακολουθούν με προσοχή τη θερμική «έκρηξη» στην ανώτερη ατμόσφαιρα, όπου στο επίπεδο των 1.500 μέτρων (850 hPa) ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου πάνω από την Ελλάδα.

Στην επιφάνεια του εδάφους, οι τιμές αυτές μεταφράζονται σε συνθήκες έντονης ζέστης, με το θερμόμετρο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τοπικά τους 40°C στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές της ηπειρωτικής χώρας (όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας).

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, εστιάζεται στις νυχτερινές ώρες. Όπως προκύπτει από τον χάρτη των μεσάνυχτων της 7ης Ιουλίου, η θερμή μάζα δεν υποχωρεί, γεγονός που θα προκαλέσει έντονο αίσθημα δυσφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι «τροπικές νύχτες» –όπου ο υδράργυρος αρνείται να πέσει κάτω από τους 26-28 βαθμούς– θα δοκιμάσουν τις αντοχές των πολιτών, καθώς το τσιμέντο και η απουσία δροσιάς θα κρατούν εγκλωβισμένη τη θερμότητα.

Ανάσα από τα μελτέμια στο Αιγαίο

Μοναδική εξαίρεση φαίνεται να αποτελούν τα νησιά του Αιγαίου. Η βαρομετρική διάταξη, με το θερμικό χαμηλό στα ανατολικά, αναμένεται να συντηρήσει το βόρειο ρεύμα (μελτέμι), κρατώντας τις θερμοκρασίες σε πιο υποφερτά επίπεδα στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αν και η προσοχή στρέφεται ταυτόχρονα στον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των ενισχυμένων ανέμων.

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