Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

Το φυσικό «κλιματιστικό» του Αιγαίου θα μας... δροσίσει για λίγο ακόμα

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Έρχεται ραγδαία άνοδος της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη
Eurokinissi
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  • Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο περιορίζουν την αστάθεια και διατηρούν δροσερές συνθήκες στα ανατολικά, αλλά αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και του Αιγαίου.
  • Σήμερα και το Σαββατοκύριακο αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας και του Αιγαίου, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως 35 βαθμούς στη δυτική και βόρεια χώρα.
  • Την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς στα δυτικά και έντονους βοριάδες στο Αιγαίο.
  • Την Τρίτη αυξάνεται η αστάθεια στη βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά, ενώ οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί και η θερμοκρασία θα ανέβει σε όλη τη χώρα.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον κίνδυνο πυρκαγιών σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, το βορειοανατολικό Αιγαίο, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λόγω της ξηρασίας και των ισχυρών ανέμων.
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Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι περιορίζουν σημαντικά την αστάθεια, ιδιαίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, κυρίως στα ανατολικά προσήνεμα τμήματα και το Αιγαίο.

Σήμερα η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά. Η ημέρα θα κυλήσει με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες μόνο νεφώσεις προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη βόρεια χώρα. Τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται λίγες τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας και της Ρόδου. Τα μελτέμια έχουν πλέον εδραιωθεί στο Αιγαίο και πνέουν με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος, ενώ στην περιοχή του Καφηρέα (Κάβο Ντόρο) και νοτιότερα δεν αποκλείονται ριπές που θα προσεγγίζουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Ισχυροί θα είναι οι άνεμοι και στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Το φυσικό «κλιματιστικό» του Αιγαίου θα διατηρήσει πιο δροσερές συνθήκες στα ανατολικά, όπου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στη δυτική χώρα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς και στη βόρεια χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι ξηραίνουν την ατμόσφαιρα και συμβάλλουν στη σταδιακή ξήρανση της βλάστησης, δημιουργώντας ευνοϊκές πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ήδη σήμερα πολλές περιοχές της ανατολικής χώρας και του Αιγαίου βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια, τη Βοιωτία, τμήματα της Φθιώτιδας, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην Κρήτη, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο και σε τμήματα των Δωδεκανήσων.

Την Κυριακή αναμένεται ακόμη μία ημέρα με πολύ περιορισμένη αστάθεια και αρκετή ηλιοφάνεια. Μόνο στη βόρεια χώρα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με μικρή πιθανότητα για μεμονωμένες μπόρες στα ορεινά. Τα μελτέμια θα διατηρηθούν ισχυρά, στα 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στην περιοχή του Καφηρέα. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, ενώ στα δυτικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να φτάσει τοπικά και τους 36 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω της επίδρασης των βοριάδων, θα παραμείνει κοντά στους 31 με 32 βαθμούς.

Τη Δευτέρα αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια, με εξαίρεση τη βόρεια χώρα όπου τις θερμές ώρες της ημέρας θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί, στα 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο. Στη δυτική χώρα θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια χώρα τους 35 με 36 βαθμούς.

Την Τρίτη η αστάθεια θα ενισχυθεί λίγο περισσότερο στη βόρεια Ελλάδα. Μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και κατά μήκος της Πίνδου, ενώ λίγες τοπικές μπόρες δεν αποκλείονται και στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες θα διατηρηθούν ισχυροί στο όμως θα περιοριστούν οι υψηλές εντάσεις σε γεωγραφικό εύρος , και θα έχουμε τάση ανόδου της θερμοκρασίας και στα ανατολικά τμήματα με θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές κοντά στους 34-36 βαθμούς.

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