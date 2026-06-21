Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

Σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα θα κυλήσει ο καιρός την εβδομάδα που ανοίγεται μπροστά μας, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου.

Ο προγνώστης καιρού ανέφερε ότι την Δευτέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε ολόκληρη την χώρα, ενώ επεσήμανε ότι από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πυκνές νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Προς τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα αυτά δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και πεδινές περιοχές, ενώ αργά το βράδυ είναι πιθανό να πλησιάσει μια πρόσκαιρη μπόρα και την πόλη της Θεσσαλονίκης, προτού ο καιρός καθαρίσει πλήρως.

Παράλληλα, ο Σάκης Αρναούτογου τόνισε ότι κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στις ανατολικές περιοχές θα είναι οι ενισχυμένοι βοριάδες. Το γνωστό καλοκαιρινό μελτέμι θα πνέει στο Αιγαίο, από το ύψος των Σποράδων μέχρι και την Κρήτη, με την έντασή του να αγγίζει τα 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι μέγιστες ριπές του ανέμου ενδέχεται τοπικά να φτάσουν ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Όπως εξήγησε ο προγνώστης καιρού το φαινόμενο αυτό θα ρίξει την θερμοκρασία φέρνοντας ψύχρα στο εσωτερικό του Αιγαίου με τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 27 και 32 βαθμών, με την Αττική να καταγράφει 32 με 33 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας. Η αστάθεια των μεσημεριανών ωρών θα παραμείνει περιορισμένη αποκλειστικά στα ορεινά, μακριά από τις θάλασσες.

Όσον αφορά την τάση του καιρού έως τις αρχές Ιουλίου, ο Σάκης σημείωσε ότι το Σαββατοκύριακο 27 με 28 Ιουνίου «τα πλοκάμια του καύσονα» θα αγγίξουν τα Βαλκάνια προκαλώντας μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και στη χώρα μας, ωστόσο αυτή θα είναι σύντομη και σε καμία περίπτωση ακραία, με τον καιρό να εναρμονίζεται ξανά με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα με το που θα μπει ο νέος μήνας.

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