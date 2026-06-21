Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Snapshot Η Μεσόγειος αναμένεται να μπει σε φάση αυξημένης αστάθειας και βροχοπτώσεων από τον Αύγουστο έως τον Νοέμβριο, με έμφαση στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της λεκάνης.

Από τον Σεπτέμβριο αυξάνεται η πιθανότητα ακραίων καιρικών φαινομένων όπως ψυχρές καταιγίδες, μεσογειακοί κυκλώνες και παρατεταμένα επεισόδια κακοκαιρίας.

Για την Ελλάδα προβλέπεται πιο «νευρική» φθινοπωρινή περίοδος με έντονες βροχοπτώσεις κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα και αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών.

Η εξέλιξη του καιρού θα επηρεαστεί από παράγοντες όπως η ταλάντωση Βόρειου Ατλαντικού, αντικυκλωνικές διατάξεις και οι υψηλές θερμοκρασίες της Μεσογείου.

Δεν αναμένεται συνεχής βροχερός χειμώνας, αλλά αυξημένη συχνότητα και ένταση διαταραχών, με μεγαλύτερη μεταβλητότητα και υδρολογικό ρίσκο για το φθινόπωρο του 2026. Snapshot powered by AI

Οι προβλέψεις για τη Μεσόγειο δείχνουν ότι η περιοχή ενδέχεται να εισέλθει σε μια πιο ασταθή και βροχερή φάση από τον Αύγουστο και μετά.

Οι τελευταίες εποχικές ενημερώσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF δείχνουν μια θετική ανωμαλία βροχοπτώσεων που τείνει να ενισχύεται μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της λεκάνης της Μεσογείου.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό εποχικό σύστημα, ο Αύγουστος εμφανίζει τα πρώτα σημάδια αλλαγής: μια πιο υγρή ζώνη εκτείνεται ανάμεσα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, ενώ η βόρεια Ευρώπη παρουσιάζει πιο ξηρές συνθήκες. Αυτό το μοτίβο υποδηλώνει μετατόπιση των βασικών βαρομετρικών διαταραχών νοτιότερα και αύξηση της κυκλωνικής και καταιγιδογόνου δραστηριότητας.

Από τον Σεπτέμβριο, το φαινόμενο αναμένεται να γίνει πιο έντονο, καθώς μεγάλο μέρος της Μεσογείου θα μπορούσε να δεχτεί βροχοπτώσεις πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Σε αυτό το πλαίσιο αυξάνεται η πιθανότητα ακραίων φαινομένων, όπως ψυχρές καταιγίδες, μεσογειακοί κυκλώνες (medicanes), καθώς και παρατεταμένα και κατά τόπους έντονα επεισόδια κακοκαιρίας, χαρακτηριστικά του φθινοπώρου.

Τονίζεται ότι πρόκειται για πιθανότητες και όχι για σταθερή ή συνεχόμενη βροχόπτωση, αλλά για αυξημένη τάση εμφάνισης διαταραγμένων καιρικών φάσεων.

Από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο, το μοτίβο φαίνεται να παγιώνεται ακόμη περισσότερο. Οι προσομοιώσεις του ECMWF δείχνουν πιο υγρές από το κανονικό συνθήκες κυρίως σε Ιταλία, Βαλκάνια και ανατολική Μεσόγειο, ενώ τμήματα της κεντρικής Ευρώπης ενδέχεται να κινηθούν αντίστροφα, με πιο ξηρές ανωμαλίες. Αυτή η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τις μεσημβρινές ανταλλαγές αέριων μαζών και τη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο.

Επισημαίνεται επίσης ότι η τελική εξέλιξη θα εξαρτηθεί από κρίσιμους παράγοντες όπως η ταλάντωση Βόρειου Ατλαντικού (NAO), πιθανές εμποδιστικές αντικυκλωνικές διατάξεις πάνω από τον Ατλαντικό ή τη βόρεια Ευρώπη, αλλά και οι υψηλές ακόμη θερμοκρασίες της θάλασσας της Μεσογείου, που μπορούν να τροφοδοτήσουν τα συστήματα κακοκαιρίας με επιπλέον ενέργεια.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Για την Ελλάδα, ένα τέτοιο μοτίβο θα μπορούσε να σημαίνει μια πιο «νευρική» φθινοπωρινή περίοδο, με αυξημένη συχνότητα οργανωμένων κακοκαιριών από τον Σεπτέμβριο και μετά.

Πιο συγκεκριμένα:

Αυξάνεται η πιθανότητα για έντονες και κατά τόπους ραγδαίες βροχοπτώσεις, κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος βρίσκονται συνήθως στην πρώτη γραμμή όταν οργανωμένα συστήματα έρχονται από τη δυτική ή κεντρική Μεσόγειο.

Η ανατολική Μεσόγειος και το Αιγαίο μπορούν να επηρεαστούν περισσότερο όταν σχηματίζονται κυκλογενέσεις στο νότιο ή νοτιοανατολικό Αιγαίο ή όταν «βαθαίνουν» χαμηλά στην περιοχή της Κύπρου και του Λεβάντε.

Αυξάνεται ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια, ειδικά σε περιοχές με ήδη επιβαρυμένα εδάφη από ξηροθερμικές συνθήκες του καλοκαιριού.

Πιθανές είναι και οι πρώιμες καταιγίδες υψηλής έντασης, που μπορούν να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις ή ισχυρούς ανέμους.

Σε γενικές γραμμές, η εικόνα δεν δείχνει έναν συνεχώς βροχερό χειμώνα από τον Αύγουστο, αλλά μια αυξημένη πιθανότητα για πιο συχνές και πιο έντονες διαταραχές σε σχέση με τα κλιματικά δεδομένα, κάτι που για την Ελλάδα μεταφράζεται κυρίως σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα του καιρού και αυξημένο υδρολογικό ρίσκο το φθινόπωρο του 2026.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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