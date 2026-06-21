Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»

Η Ισπανία «ξέσπασε» πάνω στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη.

Newsbomb

Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
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Η Ισπανία είχε καλεσμένη τη Σαουδική Αραβία στο... πάρτι που έστησε, επικρατώντας με 4-0 για τη 2η αγωνιστική του όγδοου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σκορ άνοιξε στο 10' ο Γιαμάλ, με τον Ογιαρθάμπαλ με δύο προσωπικά τέρματα (21', 24') να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Ο Αλ Ταμπακτί διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με αυτογκόλ στο 49'.

Πλέον η «φούρια ρόχα» ανέβηκε στους τέσσερις βαθμούς και βρίσκεται στην κορυφή, ενώ η ομάδα του Γιώργου Δώνη παρέμεινε στον έναν πόντο. Την τελευταία αγωνιστική η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Ουρουγουάη, ενώ η Σαουδική Αραβία το Πράσινο Ακρωτήρι, με τα πάντα να είναι ανοικτά για πρόκριση στη φάση των «32».

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ισπανία επιβεβαίωσε από τα πρώτα λεπτά την αγωνιστική της ανωτερότητα απέναντι στη Σαουδική Αραβία, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και κυριαρχώντας σε κάθε σημείο του αγωνιστικού χώρου. Η πρώτη προειδοποίηση ήρθε στο 4ο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ επιχείρησε ένα μακρινό σουτ που πέρασε εκτός εστίας, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις των «φούριας ρόχας».

Το γκολ δεν άργησε να έρθει. Στο 10ο λεπτό, ο Ογιαρθάμπαλ εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που βρήκε η Ισπανία στην αντίπαλη άμυνα και σέρβιρε έτοιμο γκολ στον Γιαμάλ, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η πίεση των Ισπανών συνεχίστηκε αμείωτη και τρία λεπτά αργότερα ο Πέδρι έχασε σημαντική ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα της ομάδας του, ολοκληρώνοντας άστοχα μια ακόμη εντυπωσιακή ενέργεια που ξεκίνησε από τα πόδια του Γιαμάλ.

Οι παίκτες του Λουίς ντε λα Φουέντε είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και στο 18' ο Ογιαρθάμπαλ απείλησε ξανά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Η επιμονή τους ανταμείφθηκε στο 21ο λεπτό, όταν ύστερα από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, η μπάλα κατέληξε στον Βάσκο επιθετικό, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι Σαουδάραβες, η Ισπανία πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 24', οι Ίβηρες κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα, με τον Κουκουρέγια να βγάζει τη σέντρα, τον Όλμο να παίρνει την κεφαλιά-πάσα και τον Ογιαρθάμπαλ να ολοκληρώνει τη φάση από κοντά για το 3-0, υπογράφοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Η πρώτη απόπειρα της Σαουδικής Αραβίας καταγράφηκε στο 36ο λεπτό με τον Ελ Άμρι να επιχειρεί μια ιδιαίτερα δύσκολη προσπάθεια χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στην αμέσως επόμενη φάση η Ισπανία άγγιξε και τέταρτο γκολ. Ο Ογιαρθάμπαλ δοκίμασε ένα εντυπωσιακό τελείωμα με το εξωτερικό φάλτσο, όμως η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, στερώντας του το χατ-τρικ πριν την ανάπαυλα.

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στο δεύτερο μέρος. Μόλις στο 49ο λεπτό, η Ισπανία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Ο Κουκουρέγια επιχείρησε το σουτ, ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας απέκρουσε προσωρινά, όμως η μπάλα βρήκε πάνω στον Αλ Ταμπακτί και κατέληξε στα δίχτυα, με το αυτογκόλ να δίνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στον ισπανικό θρίαμβο.

Οι «φούριας ρόχας» συνέχισαν να δημιουργούν ευκαιρίες με χαρακτηριστική άνεση. Στο 53' ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησε δύο διαδοχικές επεμβάσεις στα τελειώματα των Πόρο και Φεράν Τόρες, ενώ στο 65' ο τελευταίος έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, στέλνοντας την μπάλα άουτ από πλεονεκτική θέση.

Η Σαουδική Αραβία κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά για πρώτη φορά στο 81ο λεπτό, όταν ο Αλ Ντασάρι επιχείρησε δυνατό μακρινό σουτ, με τον Ουνάι Σιμόν να μπλοκάρει σταθερά. Ένα λεπτό αργότερα, η Ισπανία βρέθηκε ξανά κοντά σε γκολ, όταν ο Αλ Ταμπακτί λίγο έλειψε να σημειώσει δεύτερο αυτογκόλ, όμως ο Αλ Οβαΐς αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το σκορ στο 4-0.

Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Φεράν Τόρες σκόραρε σε κενή εστία για το 5-0, αλλά το τέρμα μετά και την παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

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