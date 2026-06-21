ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

Snapshot Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε δυσαρέσκεια για την απαγόρευση εισόδου και απέλαση Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ.

Οι απαγορευθέντες ήταν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων με τελικό προορισμό τη Ραμάλλα.

Οι Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους και είχαν δηλώσει τον σκοπό του ταξιδιού τους στις ισραηλινές Αρχές. Snapshot powered by AI

Τη δυσαρέσκειά του για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση από το Ισραήλ Ελλήνων συνδικαλιστών εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς, εκφράζει με ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών:

«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.

Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές».