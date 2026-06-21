Από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά: Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά - Βίντεο

Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει τις διακοπές του στα ελληνικά νησιά.

Μετά τη Μύκονο και το «χρυσό φιλοδώρημά» του που συζητήθηκε, ο εμβληματικός σταρ του μπάσκετ ταξίδεψε στην Κεφαλονιά.

Περαστικοί τον απαθανάτισαν στο Φισκάρδο να απολαμβάνει το γεύμα του σε γνωστή ταβέρνα με τη σύζυγό του, Ιβέτ Πριέτο.

Στα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, η σύζυγός του φαίνεται να τραβά βίντεο με το κινητό της από το νησί, ενώ ο ίδιος κοιτάζει βαριεστημένα, αφού πιθανόν έχει καταλάβει ότι τον απαθανατίζουν με κάμερα.

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