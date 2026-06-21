«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

Οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν μέσω της πλατφόρμας Civil Defense Alert της Βραζιλίας!

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι
ΚΟΣΜΟΣ
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Χιλιάδες Βραζιλιάνοι σε διάφορες πολιτείες σοκαρίστηκαν και μπερδεύτηκαν από ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης που στάλθηκαν στα κινητά τους τηλέφωνα μέσα στη νύχτα. Ορισμένες περιείχαν ακατανόητο κείμενο, ενώ άλλες τους προειδοποιούσαν να προετοιμαστούν για μια επικείμενη επίθεση εξωγήινων.

Οι ψευδείς συναγερμοί στάλθηκαν από το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μέσω της πλατφόρμας Civil Defense Alert της Βραζιλίας, ενός συστήματος που συνήθως χρησιμοποιείται μόνο για σοβαρές προειδοποιήσεις σχετικά με πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταιγίδες και άλλες έκτακτες καταστάσεις.

Κάτοικοι πολλών πόλεων ξύπνησαν από ειδοποιήσεις «ακραίου συναγερμού» που περιείχαν τη λέξη «μισανθρωπία» – δηλαδή μίσος ή δυσπιστία προς την ανθρωπότητα – ενώ άλλοι έλαβαν μηνύματα που έμοιαζαν λιγότερο με οδηγίες δημόσιας ασφάλειας και περισσότερο με την εναρκτήρια σκηνή μιας χαμηλού προϋπολογισμού ταινίας επιστημονικής φαντασίας.

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Άνθρωποι, έχουμε φτάσει», ανέφερε το μήνυμα που έλαβαν ορισμένοι κάτοικοι του Μπέλο Οριζόντε, πρωτεύουσας της πολιτείας Μίνας Ζεράις, σύμφωνα με το G1 Globo. Μια άλλη εκδοχή προειδοποιούσε για υποτιθέμενο ανεμοστρόβιλο στη μητροπολιτική περιοχή.

Όπως διευκρίνισαν αργότερα οι αρχές, δεν υπήρχε καμία εξωγήινη εισβολή. Η πραγματική έκτακτη κατάσταση, σύμφωνα με την Εθνική Πολιτική Προστασία, ήταν πολύ πιο γήινη: η πλατφόρμα ειδοποιήσεων φαίνεται ότι είχε παραβιαστεί.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι το σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 1:30 π.μ. του Σαββάτου, αφού ένας μη εξουσιοδοτημένος τρίτος ενεργοποίησε εξ αποστάσεως ειδοποιήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, ενώ οι τεχνικοί εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Για πολλούς Βραζιλιάνους, η πρώτη αντίδραση δεν ήταν η ανησυχία αλλά τα memes. Άλλοι όμως διασκέδασαν λιγότερο, επισημαίνοντας ότι το ίδιο σύστημα ειδοποιήσεων υποτίθεται πως προειδοποιεί τους πολίτες για πραγματικές καταστροφές και ότι ένα ψευδές μήνυμα «ακραίου συναγερμού» στη μέση της νύχτας θα μπορούσε εύκολα να προκαλέσει πανικό.

Οι κάτοικοι του Μπέλο Οριζόντε φέρονται να επικοινώνησαν με την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και την Αστυνομία αναζητώντας εξηγήσεις, αφού οι ειδοποιήσεις ήχησαν στα κινητά τους τηλέφωνα. Ορισμένοι ανέφεραν ότι ξύπνησαν τα μέλη της οικογένειάς τους ή αναζήτησαν ασφαλέστερα δωμάτια μετά την προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο, ενώ άλλοι υποψιάστηκαν γρήγορα ότι επρόκειτο για φάρσα μόλις διάβασαν το εξωγήινο μέρος του μηνύματος.

Το περιστατικό συνέβη σε μια συγκυρία με... κοσμικές προεκτάσεις. Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, το Πεντάγωνο είχε δημοσιοποιήσει ακόμη μία παρτίδα αποχαρακτηρισμένων εγγράφων σχετικά με τα «μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα» (UAP), τον επίσημο όρο για τα UFO, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών, φωτογραφιών και βίντεο με ανεξήγητα αντικείμενα.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση αυτή συνοδευόταν από τη συνήθη επισήμανση ότι το «ανεξήγητο» δεν σημαίνει απαραίτητα «εξωγήινο». Το Πεντάγωνο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το σχετικό υλικό δεν περιέχει καμία επιβεβαιωμένη απόδειξη ύπαρξης εξωγήινης ζωής, εξωγήινης τεχνολογίας ή κυβερνητικής συγκάλυψης.

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