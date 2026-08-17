Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια

Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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