Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια

Επί τόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
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Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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