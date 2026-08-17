Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά - Καίει σε δασική έκταση, επιχειρούν 4 εναέρια
Επί τόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.
Επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το WoodTouch είναι η τεχνολογία που μετατρέπει το ξύλο σε επιφάνεια αφής
18:37 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σίφνος: Συναγερμός για ελικόπτερο που έπεσε κοντά σε σπίτια
12:53 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
08:57 ∙ WHAT THE FACT