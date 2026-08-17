Ο καφές ευνοεί λιγότερο σωματικό λίπος και περισσότερους μυς — Η διαφορά για άνδρες και γυναίκες

Μια νέα φινλανδική μελέτη υποδηλώνει ότι η τακτική κατανάλωση καφέ μπορεί να συνδέεται με μια λεπτό/αδύνατο σχήμα σώματος και με ξεχωριστά ορμονικά πρότυπα σε άνδρες και γυναίκες. Αλλά δεν δείχνει ότι ο καφές καίει λίπος, χτίζει μυς ή ενισχύει την τεστοστερόνη: η έρευνα ήταν παρατηρητική.

Τι διαπίστωσε η μελέτη για τον καφέ και τη σωματική σύνθεση;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο European Journal of Nutrition και ανέλυσε 2.264 ενήλικες, όλοι ηλικίας 46 ετών, από την χρόνια και διαρκείας έρευνα Northern Finland Birth Cohort 1966. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν μόνοι τους πόσο καφέ πίνουν κάθε μέρα και ομαδοποιήθηκαν ως:

καθόλου κατανάλωση καφέ 1-2 φλιτζάνια/ημέρα 3-4 φλιτζάνια/ημέρα και τουλάχιστον 5 φλιτζάνια/ημέρα

Όσοι έπιναν περισσότερο καφέ είχαν:

χαμηλότερο ποσοστό σωματικού λίπους

χαμηλότερη λιπώδη μάζα

λιγότερο σπλαχνικό λίπος

μεγαλύτερη σκελετική μυϊκή μάζα

Ωστόσο, οι μετρήσεις ΔΜΣ και περιμέτρου μέσης ήταν παρόμοιες. Η σωματική σύνθεση υπολογίστηκε με βιοηλεκτρική σύνθετη αντίσταση, μια έμμεση μέθοδο.

Το αποτέλεσμα συμφωνεί εν μέρει με προηγούμενα στοιχεία:

Μια μετα-ανάλυση 12 επιδημιολογικών μελετών του 2019 διαπίστωσε μέτριες συσχετίσεις μεταξύ της υψηλότερης πρόσληψης καφέ και του χαμηλότερου ΔΜΣ και της περιφέρειας μέσης, ιδιαίτερα στους άνδρες.

Μια διαχρονική μελέτη του 2023 συνέδεσε επίσης την μετάβαση από χαμηλή σε μέτρια πρόσληψη καφέ (με καφεΐνη) με ευνοϊκές αλλαγές στο σωματικό λίπος, αν και η υψηλότερη πρόσληψη δεν έδειξε το ίδιο μοτίβο. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την πιθανολογία, όχι την αιτιώδη συνάφεια.

Πώς συνδέθηκε ο καφές με τις ορμόνες σε άνδρες και γυναίκες;

Το ισχυρότερο μοτίβο εμφανίστηκε στους άνδρες. Αφότου συνυπολογίστηκαν σχετικές παράμετροι, όπως ΔΜΣ, εκπαίδευση, κάπνισμα, σωματική δραστηριότητα και αλκοόλ, κάθε επιπλέον φλιτζάνι την ημέρα:

συσχετίστηκε με υψηλότερη συνολική τεστοστερόνη, βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη και σφαιρίνη δέσμευσης ορμονών φύλου (SHBG)

η ελεύθερη τεστοστερόνη και ο δείκτης ελεύθερων ανδρογόνων ήταν χαμηλότεροι

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν είναι το ίδιο με το να λέμε ότι ο καφές «αυξάνει την τεστοστερόνη».

Επειδή η SHBG δεσμεύει τις ορμόνες φύλου, ο συνδυασμός αντιπροσωπεύει ένα σύνθετο ενδοκρινικό μοτίβο. Προηγούμενα στοιχεία είναι επίσης ασυνεπή: μια μικρή τυχαιοποιημένη δοκιμή διαπίστωσε ορισμένες προσωρινές ορμονικές αλλαγές μετά από 1 μηνα κατανάλωσης καφέ με ή χωρίς καφεΐνη, αλλά καμία σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων έως και 2 μήνες παρακολούθησης.

Στις γυναίκες, η κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με υψηλότερη SHBG και χαμηλότερο δείκτη ελεύθερης τεστοστερόνης και ελεύθερων ανδρογόνων, αλλά όχι με σημαντικές αλλαγές στην ολική ή βιοδιαθέσιμη τεστοστερόνη. Προηγούμενη έρευνα σε γυναίκες έχει επίσης συνδέσει τον καφέ με καφεΐνη με υψηλότερη SHBG.

Είχαν καλύτερους μεταβολικούς δείκτες όσοι έπιναν καφέ;

Στους άνδρες, η υψηλότερη κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με χαμηλότερη ινσουλίνη νηστείας και χαμηλότερες αντιδράσεις στην ινσουλίνη κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ανοχής στη γλυκόζη. Και τα δύο φύλα εμφάνισαν επίσης χαμηλότερα κυκλοφορούντα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας, τα οποία συχνά σχετίζονται με την αντίσταση στην ινσουλίνη όταν είναι χρόνια αυξημένη.

Ωστόσο, μια παλιότερη μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών δεν διαπίστωσε στατιστικά σημαντική συνολική επίδραση της μακροχρόνιας κατανάλωσης καφέ στην αντίσταση στην ινσουλίνη ή την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Επομένως, τα φινλανδικά ευρήματα δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η κατανάλωση περισσότερου καφέ βελτιώνει τον μεταβολισμό της γλυκόζης.

Γιατί η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο καφές προκάλεσε αυτές τις διαφορές;

Η κατανάλωση καφέ αναφέρθηκε από τους ίδιους τους καταναλωτές, το μέγεθος του φλιτζανιού ήταν απροσδιόριστο και οι ερευνητές δεν διέθεταν λεπτομερείς πληροφορίες για τους κόκκους καφέ, το καβούρδισμα, την παρασκευή καφέ και τυχόν προσθήκες, όπως το γάλα και η ζάχαρη. Μόνο 70 συμμετέχοντες δεν έπιναν και ο σχετικά ομοιογενής φινλανδικός πληθυσμός μπορεί να περιορίζει τη γενίκευση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να πίνω περισσότερο καφέ για να χάσω λίπος ή να αυξήσω την τεστοστερόνη;

Όχι. Αυτή δεν ήταν μια δοκιμή απώλειας βάρους ή ορμονοθεραπείας. Για τους περισσότερους ενήλικες, οι ειδικοί αναφέρουν τα 400 mg καφεΐνης την ημέρα ως ποσότητα που γενικά δεν σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις, αλλά η ευαισθησία ποικίλλει από άτομο σε άτομο.

Έχει ο ντεκαφεϊνέ τις ίδιες επιπτώσεις;

Αυτή η μελέτη δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Εξέτασε τη συνήθη κατανάλωση καφέ αντί να απομονώσει την καφεΐνη, και ο καφές περιέχει πολλές άλλες βιοδραστικές ενώσεις. Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η καφεΐνη από μόνη της εξηγεί τα ορμονικά ευρήματα.

Συμπέρασμα

Νέα μελέτη προσθέτει στοιχεία ότι η τακτική κατανάλωση καφέ σχετίζεται με διαφορές στη σωματική σύνθεση και με ορμονικές διαφορές, που ο ΔΜΣ μπορεί να μην αποκαλύπτει. Αλλά η ευρύτερη βιβλιογραφία παραμένει ανάμεικτη και η αιτιότητα δεν έχει αποδειχθεί.

Προς το παρόν, τα τελευταία ευρήματα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα ένδειξη για τον καφέ και τον μεταβολισμό, αλλά όχι επιστημονικά τεκμηριωμένο λόγο, για να χρησιμοποιείτε καφέ για απώλεια βάρους ή ορμονική ενίσχυση.

Πηγές: