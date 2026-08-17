Ρέθυμνο: Τρεις νέες δράσεις στήριξης για τους πυρόπληκτους στον Δήμο Αγ. Βασιλείου

Ειδικό Pass για την ενίσχυση του τουρισμού

Γιάννης Καλύβας

Ρέθυμνο: Τρεις νέες δράσεις στήριξης για τους πυρόπληκτους στον Δήμο Αγ. Βασιλείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου ξεκιν τρεις δράσεις στήριξης για πυρόπληκτους, περιλαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση για πρώτες ανάγκες, αποκατάσταση οικοσκευής και ειδικό Pass για τον τουρισμό.
  • Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια έως 6.000 ευρώ από 20 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου 2026, με βάση τον αριθμό μελών νοικοκυριού και το μέγεθος ζημιάς.
  • Παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ ανά νοικοκυριό για άμεσες ανάγκες, με πρόσθετα ποσά για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.
  • Το ειδικό Pass στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της τοπικής οικονομίας, με λεπτομέρειες για δικαιούχους και διαδικασίες να ανακοινωθούν σύντομα.
  • Ο δήμαρχος τονίζει τη συνεχιζόμενη προσπάθεια αποκατάστασης και τη δέσμευση για υποστήριξη των πληγέντων και της τοπικής οικονομίας μέχρι την πλήρη ανάκαμψη.
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Τρεις νέες δράσεις για τη στήριξη των πολιτών και της τοπικής οικονομίας στις περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές δρομολογούνται στο πλαίσιο των μέτρων ανακούφισης και αποκατάστασης της επόμενης ημέρας.

Οι παρεμβάσεις αφορούν την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων νοικοκυριών για την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, την αποκατάσταση ή αντικατάσταση οικοσκευής και τη δημιουργία ειδικού Pass, το οποίο θα έχει στόχο την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης και της οικονομικής δραστηριότητας στις πυρόπληκτες περιοχές.

Ειδικότερα, από την Πέμπτη 20 Αυγούστου έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, οι πυρόπληκτοι -των οποίων η κύρια κατοικία έχει υποστεί ζημιές- θα μπορούν να υποβάλουν στον Δήμο Αγίου Βασιλείου αίτηση για οικονομική ενίσχυση που αφορά την αποκατάσταση ή την αντικατάσταση της οικοσκευής τους.

Η ενίσχυση από την ΑΡΩΓΗ μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ, με το ύψος της να προσδιορίζεται ανά περίπτωση, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, τον βαθμό της καταστροφής και το μέγεθος της κατοικίας. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή του δήμου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα σχετικά κριτήρια.

Παράλληλα, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 600 ευρώ ανά πληγέν νοικοκυριό για την αντιμετώπιση των άμεσων πρώτων βιοτικών αναγκών. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 600 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες και κατά επιπλέον 600 ευρώ για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο με αναπηρία, υπό τις προϋποθέσεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου.

Ειδικό Pass για την τουριστική δραστηριότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την περιοχή έχει η τρίτη δράση, που αφορά στη δρομολόγηση ειδικού Pass για τη στήριξη του τουρισμού στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς συμπίπτουν με την τουριστική περίοδο, επηρεάζοντας περιοχές όπου σημαντικό μέρος της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης εξαρτάται άμεσα από την τουριστική δραστηριότητα. Μέσω του Pass επιδιώκεται να δημιουργηθεί πρόσθετο κίνητρο για την προσέλκυση επισκεπτών και, παράλληλα, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των πληγεισών περιοχών. Οι αναλυτικές προϋποθέσεις, το ύψος της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι και ο τρόπος ενεργοποίησης του προγράμματος θα ανακοινωθούν μετά την οριστικοποίηση του σχετικού πλαισίου.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, αναφερόμενος στις δράσεις, επισημαίνει ότι η προσπάθεια του Δήμου δεν ολοκληρώθηκε με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αλλά συνεχίζεται μέχρι την αποκατάσταση των πληγέντων.

«Οι ενισχύσεις για τις πρώτες βιοτικές ανάγκες και την οικοσκευή είναι σημαντικές για τα νοικοκυριά που επλήγησαν και θέλουμε οι διαδικασίες να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι από τις 20 Αυγούστου οι υπηρεσίες του Δήμου θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τις αιτήσεις.

Παράλληλα, ο κ. Ταταράκης υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντας τη δρομολόγηση του ειδικού Pass σημαντικό μέτρο για την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τις συνέπειες της πυρκαγιάς. «Παρακολουθούμε κάθε διαδικασία, διεκδικούμε κάθε δυνατότητα στήριξης και θα είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα στον τόπο μας», καταλήγει.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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