Πήλιο: Πατέρας και κόρη δέχθηκαν επίθεση από αδέσποτο στην παραλία του Αη Γιάννη

Snapshot Πατέρας και κόρη δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο στην παραλία του Αη Γιάννη στο Πήλιο.

Ο σκύλος, που φορούσε λουράκι, βρισκόταν ξαπλωμένος στην αμμουδιά πριν επιτεθεί.

Ο πατέρας κατάφερε να σταματήσει τον σκύλο με φωνές και μίλησε με επαγγελματίες που επιβεβαίωσαν τις συνεχείς επιθέσεις στην περιοχή.

Ο επισκέπτης που ζει στον Αη Γιάννη πάνω από 40 χρόνια ζητά να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή σοβαρότερων περιστατικών. Snapshot powered by AI

Επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο που φορούσε λουράκι δέχθηκε επισκέπτης του Αη Γιάννη στο Πήλιο, όταν επέστρεφε μαζί με την κόρη του στο σπίτι που νοικιάζουν για τις διακοπές τους στην άκρη της παραλίας προς την πλευρά του λιμανιού.

Όπως κατήγγειλε το θύμα στο taxydromos.gr, ο σκύλος επιτέθηκε απρόκλητα. «Περπατούσαμε στην παραλία, ο σκύλος σηκώθηκε από την αμμουδιά, όπου ήταν ξαπλωμένος, έτρεξε και επιτέθηκε. Ευτυχώς κατάφερα να τον σταματήσω με φωνές», περιγράφει.

Ο ίδιος μίλησε με επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι ανέφεραν ότι γίνονται συνέχεια επιθέσεις. Λίγο νωρίτερα είχε επιτεθεί και σε άλλους περαστικούς.

«Είμαι επισκέπτης στον Αη Γιάννη για πάνω από 40 χρόνια και ελπίζω ότι θα γίνουν τα δέοντα ώστε να μην έχουμε χειρότερα», σημειώνει.

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