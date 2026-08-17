Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να κανονίσει

Snapshot Ο Νίκος Καρανίκας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για χειρισμούς σχετικά με την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στο Μεγάλο Καβούρι το 2019, που συνδέονται με ιδιοκτησίες της οικογένειας Παναγοπούλου.

Ο Καρανίκας υποστηρίζει ότι ο Τσίπρας έχει κρυφό σχέδιο για ηθικό και τίμιο καπιταλισμό, το οποίο δεν διατυμπανίζει για να μην τρομάξουν οι ολιγάρχες.

Σύμφωνα με τον Καρανίκα, όσοι έχουν παραθαλάσσιες βίλες μπορούν να περιμένουν από τον Τσίπρα να τους διασφαλίσει νόμιμα την αξία των ακινήτων τους.

Η ανάρτηση του Καρανίκα αναφέρεται σε μια ειρωνική κριτική για τις σχέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα με τους ολιγάρχες και τις επιδιώξεις φορολόγησης των ταχυπλόων σκαφών.

Ο Καρανίκας προτρέπει όσους έχουν βίλες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως νέα αρπαχτή. Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξεπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας.

Το θέμα αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και τα δημοσιεύματα του Ιουνίου του 2019 σχετικά με την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στο Μεγάλο Καβούρι, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, η οποία συνδέθηκε με ιδιοκτησίες της οικογένειας Παναγοπούλου

«Αν έχετε καμία βίλα παραθαλάσσια και θέλετε να διασφαλίσετε της αξία της ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τίμια όμορφα και ωραία περιμένετε τον Τσίπρα να σας το κανονίσει. Θα το κάνει νόμιμα κι θα έχετε νόμιμο το εξοχικουλι σας. Τίμια πράγματα», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χρόνια πολλά και μακρυά από απογοητεύεις και δημαγωγούς.

Μερικοί θέλουν να μας πείσουν ότι είναι τίμιοι και ότι η ανάπτυξη θα έρθει λόγω τιμιότητας αφού λεφτά υπάρχουν. Τελικά ο Τσίπρας δεν έκανε βόλτες με την θαλαμηγό της Παναγοπουλου για να ξεκουραστεί.

Τα έκανε όλα κρυφά για να μην φανερωθεί το σχέδιο του να κατασκοπεύσει τους ολιγάρχες για να ελέγξει αν είναι ταχύπλοα και να τα φορολογήσει. Δεν το έκανε για προσωπικούς λόγους & δεν το έκρυβε από τους συνεργάτες του, απλά δεν είναι κουτσομπόλης και θέλει ως αριστερός να αποδείξει ότι και αυτός μπορεί να παίξει το ίδιο καλά.

Ο Τσίπρας βρε εσείς έχει κρυφό πλάνο για τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία απλά δεν το διατυμπανίζει για να μην τρομάξουν οι ολιγάρχες και πάρουν την θαλαμηγό και φύγουν.

Οπότε αν έχετε καμία βίλα παραθαλάσσια και θέλετε να διασφαλίσετε της αξία της ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

Τίμια όμορφα και ωραία περιμένετε τον Τσίπρα να σας το κανονίσει. Θα το κάνει νόμιμα κι θα έχετε νόμιμο το εξοχικουλι σας.Τίμια πράγματα.

Αυτό που έγινε στο Μεγάλο Καβούρι μήπως δεν το ήξερε και την πάτησε όπως ο Μαυρογιαλούρος που οι υφιστάμενοι του έκαναν τις διαπλοκές και λαμογιες;

Λοιπον καλοί μου λούμπεν ολιγάρχες, αρκεί να έχετε κάποια θαλαμηγό για βόλτες και αναψυχή ή να νοικιάζετε βίλες παραθαλάσσιες με 500 ευρώ για 100 χρόνια. Και όλα θα γίνουν τίμια.

Εχει ωραίες άνετες οικογενειακές βίλες όλη η Αττική και όλα τα νησιά της Ελλαδαρας μας από το Καβούρι, την Αίγινα, την Μύκονο αλλά και το κοντινό πρακτικό για τις δουλειές σας το καλοκαιράκι στο Σουνιο.

Και η Βαρκιζα καλή είναι.Βίλες υπάρχουν.Εμπρός για την νέα αρπαχτή.Χρόνια πολλά είπαμε;

Είπαμε ότι ο ΙΧ Τσίπρας θέλει ηθικό και τίμιο καπιταλισμό; Δεν το είπαμε; Σε επόμενη ανάρτηση θα γίνει και αυτό.

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