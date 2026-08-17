Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να κανονίσει

Σύμφωνα με τον Νίκο Καρανίκα: Ο ΙΧ Τσίπρας θέλει ηθικό και τίμιο καπιταλισμό

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να κανονίσει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Καρανίκας κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα για χειρισμούς σχετικά με την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στο Μεγάλο Καβούρι το 2019, που συνδέονται με ιδιοκτησίες της οικογένειας Παναγοπούλου.
  • Ο Καρανίκας υποστηρίζει ότι ο Τσίπρας έχει κρυφό σχέδιο για ηθικό και τίμιο καπιταλισμό, το οποίο δεν διατυμπανίζει για να μην τρομάξουν οι ολιγάρχες.
  • Σύμφωνα με τον Καρανίκα, όσοι έχουν παραθαλάσσιες βίλες μπορούν να περιμένουν από τον Τσίπρα να τους διασφαλίσει νόμιμα την αξία των ακινήτων τους.
  • Η ανάρτηση του Καρανίκα αναφέρεται σε μια ειρωνική κριτική για τις σχέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα με τους ολιγάρχες και τις επιδιώξεις φορολόγησης των ταχυπλόων σκαφών.
  • Ο Καρανίκας προτρέπει όσους έχουν βίλες να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί ο Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως νέα αρπαχτή.
Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξεπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας.

Το θέμα αφορά την πολιτική αντιπαράθεση και τα δημοσιεύματα του Ιουνίου του 2019 σχετικά με την επαναχάραξη της γραμμής αιγιαλού στο Μεγάλο Καβούρι, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, η οποία συνδέθηκε με ιδιοκτησίες της οικογένειας Παναγοπούλου

«Αν έχετε καμία βίλα παραθαλάσσια και θέλετε να διασφαλίσετε της αξία της ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Τίμια όμορφα και ωραία περιμένετε τον Τσίπρα να σας το κανονίσει. Θα το κάνει νόμιμα κι θα έχετε νόμιμο το εξοχικουλι σας. Τίμια πράγματα», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Χρόνια πολλά και μακρυά από απογοητεύεις και δημαγωγούς.

Μερικοί θέλουν να μας πείσουν ότι είναι τίμιοι και ότι η ανάπτυξη θα έρθει λόγω τιμιότητας αφού λεφτά υπάρχουν. Τελικά ο Τσίπρας δεν έκανε βόλτες με την θαλαμηγό της Παναγοπουλου για να ξεκουραστεί.

Τα έκανε όλα κρυφά για να μην φανερωθεί το σχέδιο του να κατασκοπεύσει τους ολιγάρχες για να ελέγξει αν είναι ταχύπλοα και να τα φορολογήσει. Δεν το έκανε για προσωπικούς λόγους & δεν το έκρυβε από τους συνεργάτες του, απλά δεν είναι κουτσομπόλης και θέλει ως αριστερός να αποδείξει ότι και αυτός μπορεί να παίξει το ίδιο καλά.

Ο Τσίπρας βρε εσείς έχει κρυφό πλάνο για τον σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία απλά δεν το διατυμπανίζει για να μην τρομάξουν οι ολιγάρχες και πάρουν την θαλαμηγό και φύγουν.

Οπότε αν έχετε καμία βίλα παραθαλάσσια και θέλετε να διασφαλίσετε της αξία της ξέρετε τι πρέπει να κάνετε.

Τίμια όμορφα και ωραία περιμένετε τον Τσίπρα να σας το κανονίσει. Θα το κάνει νόμιμα κι θα έχετε νόμιμο το εξοχικουλι σας.Τίμια πράγματα.

Αυτό που έγινε στο Μεγάλο Καβούρι μήπως δεν το ήξερε και την πάτησε όπως ο Μαυρογιαλούρος που οι υφιστάμενοι του έκαναν τις διαπλοκές και λαμογιες;

Λοιπον καλοί μου λούμπεν ολιγάρχες, αρκεί να έχετε κάποια θαλαμηγό για βόλτες και αναψυχή ή να νοικιάζετε βίλες παραθαλάσσιες με 500 ευρώ για 100 χρόνια. Και όλα θα γίνουν τίμια.

Εχει ωραίες άνετες οικογενειακές βίλες όλη η Αττική και όλα τα νησιά της Ελλαδαρας μας από το Καβούρι, την Αίγινα, την Μύκονο αλλά και το κοντινό πρακτικό για τις δουλειές σας το καλοκαιράκι στο Σουνιο.

Και η Βαρκιζα καλή είναι.Βίλες υπάρχουν.Εμπρός για την νέα αρπαχτή.Χρόνια πολλά είπαμε;

Είπαμε ότι ο ΙΧ Τσίπρας θέλει ηθικό και τίμιο καπιταλισμό; Δεν το είπαμε; Σε επόμενη ανάρτηση θα γίνει και αυτό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές φρίκης σε τουριστικό θέρετρο: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ - Σκότωσαν έγκυο, ένα παιδί και τη γιαγιά

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Ερέτρια: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα - Αυτοκίνητο τούμπαρε και διαλύθηκε ολοσχερώς

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Καταγραφή ζημιών στη Σίβηρη, σύσκεψη με Κατσαφάδο – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 11 περιοχές αύριο (18/08)

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για F-35: «Πήρα υπόσχεση από τον Τραμπ - Περιμένω να τηρηθεί» 

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό δικαίωμα βέτο»: Πώς η Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας διαμορφώνει παρασκηνιακά αποφάσεις εξουσίας του Ζελένσκι

13:52ΚΑΙΡΟΣ

Ξηρασία: Αποκαλυπτικά τα στοιχεία για την Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι

13:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg: Οι πρόωρες αποπληρωμές του ελληνικού χρέους θα φτάσουν τα 13 δισ. το 2026

13:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Ο λόγος που είχε παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της - «Ήθελα να έχει όλες τις επιλογές που δεν είχα εγώ»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Νέο βίντεο από τη φωτιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν εναέρια μέσα σε αναζωπυρώσεις

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 29χρονος σε τροχαίο δυστύχημα

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα - Παραμένουν δυνάμεις στο σημείο

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Tupac: Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, αρχίζει η δίκη που μπορεί να αποκαλύψει τον δολοφόνο του

13:13WHAT THE FACT

Ανακάλυψη «άστρου μαύρης τρύπας» που ίσως εξηγεί τις μυστηριώδεις κόκκινες κουκκίδες

13:11WHAT THE FACT

Η κινεζική ταινία με τις αγελάδες: Ήταν τόσο κακή που έγινε viral

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Απολαυστικός Τραμπ  - Μόλις έμαθε ότι Καρολάιν Λέβιτ αγαπάει τα παιδιά της περισσότερο από εκείνον

13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

«Συζητήσεις με έναν δήμιο των Ναζί»: Βιβλίο αποκαλύπτει τι συνέβαινε στο μυαλό του αιμοδιψή διοικητή των SS στην Ελλάδα 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι σημαίνει αν έχετε φούσκωμα μετά από χωριάτικη σαλάτα ή σουβλάκι

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

10:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο με τον νεκρό αστυνομικό – Αναζητούν δεύτερο πρόσωπο οι Αρχές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η συγγνώμη του ιδιοκτήτη της βίλας - «Λυπάμαι βαθύτατα για κάθε ελαιόδεντρο που καταστράφηκε»

11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της ηθοποιού - Η κλήση στο 911 και η έρευνα

11:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Αμερικανοί «βλέπουν» θερμή εισβολή με μίνι καύσωνα - Η πρόγνωση του GFS

08:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα πρόγνωση του ECMWF για τον φετινό χειμώνα - Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα

11:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά

08:57WHAT THE FACT

Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη

12:50ΚΟΣΜΟΣ

«Συζητήσεις με έναν δήμιο των Ναζί»: Βιβλίο αποκαλύπτει τι συνέβαινε στο μυαλό του αιμοδιψή διοικητή των SS στην Ελλάδα 

12:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «μαϊμού» λογιστές και υπάλληλοι ρεύματος που ξάφριζαν ηλικιωμένους – Άρπαξαν πάνω από 120.000 ευρώ

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μοντέλο του Νταλί η ηλικιωμένη που την μετέφεραν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι - Ποια είναι

12:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα επίθεση Καρανίκα: Αν έχετε καμία βίλα και θέλετε διασφάλιση περιμένετε τον Τσίπρα να το κανονίσει

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Σουηδία «έλυσε» το μεταναστευτικό πρόβλημά της - Σε χαμηλό 40 ετών οι αιτήσεις ασύλου το 2026

11:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χάρισον Φορντ: Επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς στα 84 του - Η νέα περιπέτεια που ετοιμάζει η Disney

13:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Ο λόγος που είχε παραχωρήσει την επιμέλεια της κόρης της - «Ήθελα να έχει όλες τις επιλογές που δεν είχα εγώ»

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή ο αδελφός του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου, Σωτήρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ