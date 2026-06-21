Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

Σε εφιάλτη εξελίχτηκε το βράδυ της Παρασκευής (19/6) για ανήλικους στη Σκόπελο, έτρεχαν κατατρομαγμένοι στους γονείς τους

Γιάννης Καλύβας

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ένας 70χρονος στη Σκόπελο συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι προσέγγιζε ανήλικα παιδιά σε παραλία, καλώντας τα να μπουν στο αυτοκίνητό του με προσχήματα.
  • Ο άνδρας είχε κατεβασμένο το παντελόνι του και τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα ενώ προσπαθούσε επίμονα να προσελκύσει παιδιά ηλικίας 10
  • 11 ετών.
  • Τα παιδιά αντέδρασαν φοβισμένα, φωνάζοντας και απομακρυνόμενα, γεγονός που κινητοποίησε τους γονείς και την αστυνομία.
  • Η αστυνομία επενέβη άμεσα και συνέλαβε τον 70χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε επεισόδιο πριν την ακινητοποίησή του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε σε χωματόδρομο κοντά σε παραλία όπου συγκεντρώνονται παιδιά, ενώ οι γονείς βρίσκονταν σε ταβέρνες και καταστήματα της περιοχής.
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Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) στη Σκόπελος με ηλικωμένο άνδρα που προσέγγισε ανήλικα παιδιά τα οποία καλούσε να τον ακολουθήσουν στο αυτοκίνητό του με διάφορα προσχήματα ενώ είχε κατεβασμένο το παντελόνι του και τα γεννητικά του όργανα σε κοινή θέα.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά από παραλία, όπου πολλά ανήλικοι συνηθίζουν να συγκεντρώνονται κατά τις απογευματινές/βραδινές ώρες για να παίξουν και ενώ οι γονείς τους βρίσκονταν στις ταβέρνες και τα καταστήματα της περιοχής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων ο άνδρας που ήταν περίπου 70 ετών, ήταν μέσα σε αυτοκίνητο λευκού χρώματος, είχε κατεβασμένο το παράθυρό του και φώναζε τα παιδιά να τα βάλει μέσα στο αυτοκίνητο.

Προέτρεπε τα παιδιά επίμονα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας ρωτούσε επίμονα ανήλικα παιδιά (αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 10-11 ετών «Θέλετε να σας αγοράσω κάποιο βιβλίο;», προτρέποντάς τα παράλληλα να μπουν στο αυτοκίνητό του.

Ο 70χρονος φέρεται να προσπαθούσε με εμμονή να πλησιάσει τα παιδιά, με επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις και προτροπές, ενώ εκείνα αρνούνταν να τον ακολουθούσαν και έτρεχαν φοβισμένα να απομακρυνθούν.

«Μήπως είστε κουρασμένα; Θέλετε να σας πάω στους γονείς σας;», έλεγε σε άλλα με επιμονή, προκειμένου να καταφέρει να βάλει κάποια στο αυτοκίνητο, είτε αγόρια είτε κορίτσια.

Όλα αυτά ενώ ήταν μέσα στο αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σταθμευμένο σε χωματόδρομο, χωρίς προς στιγμήν να γίνεται αντιληπτός από ενήλικες.

Τα παιδιά αναστατώθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν

Τα παιδιά τρόμαξαν και ξεκίνησαν να φωνάζουν αναστατωμένα για περιστατικό με τις φωνές να κινητοποιούν γονείς που έσπευσαν να δουν ποιος είναι αυτός ο άγνωστος άνδρας, να τον εντοπίσουν ώστε να τον συλλάβει η αστυνομία.

Η παρουσία του έγινε γνωστή στους γονείς μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, στο σημείο έσπευσε περιπολικό από το Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου με τους αστυνομικούς να προβαίνουν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να προκάλεσε και επεισόδιο πριν την ακινητοποίησή του από τους αστυνομικούς.

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