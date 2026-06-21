Ιλίσια: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικά και όπλα – Πώς εντοπίστηκε

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Γιάννης Καλύβας

Ιλίσια: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικά και όπλα – Πώς εντοπίστηκε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Συνελήφθη 19χρονος στα Ιλίσια για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομηχή όπλων.
  • Κατασχέθηκαν 201 γραμρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά, μαχαίρι και 250 ευρώ.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από έλεγχο της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. λόγω ύποπτης κίνησης του νεαρού.
  • Ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με δικογραφία για παραβάσεις ναρκωτικών και όπλων.
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Στη σύλληψη ενός νεαρού 19 ετών για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ στην περιοχή των Ιλισίων.

Ο νεαρός, στην κατοχή του οποίου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, συνελήφθη, βραδινές ώρες της 20 Ιουνίου κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της Παρασκευής, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που περιπολούσαν στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας έκριναν ύποπτη την κίνηση του 19χρονου και σε έλεγχο στην κατοχή του και εντός οχήματος σε παρακείμενο σημείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 201 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
  • μαχαίρι και
  • το χρηματικό ποσό των 250 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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