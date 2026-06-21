Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους

Snapshot Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 20, 25 και 28 ετών για διακίνηση ναρκωτικών σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.

Η αστυνομία κατέσχεσε συνολικά 1.744 γραμμάρια κάνναβης και ηρωίνης από τρεις οικίες

«καβάτζες».

Βρέθηκαν επίσης δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές, δύο μαχαίρια, ένα ρόπαλο, 835 ευρώ και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες είχαν προηγούμενα για παρόμοια αδικήματα και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στην αποδόμηση συμμορίας τριών αλλοδαπών, που διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες σε περιοχές της Αττικής, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Νέα Φιλαδέλφεια και Αγίους Αναργύρους.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση συνελήφθησαν, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 28, 25 και 20 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες στην περιοχή της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη δράση της συμμορίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τρεις οικίες-«καβάτζες», όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 798 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 720 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 226 γραμμάρια ηρωίνης. Παράλληλα, βρέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, ένα ρόπαλο, το χρηματικό ποσό των 835 ευρώ, καθώς και υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης