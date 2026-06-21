Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι
H φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα
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- Ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα στη Διώνη Πικερμίου, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
- Η πυρκαγιά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
- Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα για τον περιορισμό της φωτιάς.
- Κατοίκοι της περιοχής συνέβαλαν στην άμεση και γρήγορη περιορισμό της φωτιάς.
- Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καθαρισμένο οικόπεδο επί της οδού Σερρών στη Διώνη Πικερμίου.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Διώνης στο Πικέρμι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν εμπνέει προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν πλήρως το μέτωπο.
Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε καθαρισμένο οικόπεδο επί της οδού Σερρών, στη Διώνη Πικερμίου.
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