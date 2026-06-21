Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι

H φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα

Δημήτρης Δρίζος

Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ξέσπασε φωτιά σε ξερά χόρτα στη Διώνη Πικερμίου, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
  • Η πυρκαγιά δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
  • Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα για τον περιορισμό της φωτιάς.
  • Κατοίκοι της περιοχής συνέβαλαν στην άμεση και γρήγορη περιορισμό της φωτιάς.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καθαρισμένο οικόπεδο επί της οδού Σερρών στη Διώνη Πικερμίου.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή της Διώνης στο Πικέρμι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν εμπνέει προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν πλήρως το μέτωπο.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν γρήγορα τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα μέσα σε καθαρισμένο οικόπεδο επί της οδού Σερρών, στη Διώνη Πικερμίου.

7284907652226037174800060560939417292436354n.jpg
72575597926080722095951993235027728769457001n.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν, ΗΠΑ, Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Θεσσαλονίκη έως τη Βαρκελώνη: Όλες οι ευρωπαϊκές κούπες που κατέκτησε ο Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς - Βίντεο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από τη Νίκαια

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε μουσικό φεστιβάλ λόγω καύσωνα

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

14:32ΥΓΕΙΑ

Πόσα push-ups πρέπει να μπορείτε να κάνετε ανά ηλικία

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Το 92% των Ισραηλινών θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

13:06LIFESTYLE

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γενέθλια και Ημέρα του Πατέρα μαζί - Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Σάρλοτ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Προσέκρουσε το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» στο λιμάνι της Ραφήνας - Του επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου - Δείτε βίντεο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα - Τα ψέματα του Σκοπιανού στις Αρχές

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από τη Νίκαια

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Προσέκρουσε το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» στο λιμάνι της Ραφήνας - Του επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου - Δείτε βίντεο

11:49WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια «χαμένη ήπειρο» μετά από 375 χρόνια

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ