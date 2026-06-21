Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.