Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
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