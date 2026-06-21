Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης

Newsbomb

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ
INTIME NEWS
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 19, 27, 33, 34, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 19.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιόπουλος: «Δεν θα αφήσω κανέναν να διαταράξει την ΑΕΚ» – Μήνυμα ενότητας από την Πάτρα

23:08ΚΟΣΜΟΣ

«Προστατευθείτε: ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΞΩΓΗΙΝΩΝ. Έχουμε φτάσει»: Το μήνυμα που έλαβαν... χιλιάδες Βραζιλιάνοι

23:00LIFESTYLE

Ο Μικ Τζάγκερ αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια των Rolling Stones

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάριος Ηλιόπουλος: Με ελικόπτερο στη Λογγά Μεσσηνίας – «Με την ΑΕΚ πρεσβεύουμε την προσφυγιά»

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ηλιοφάνεια με ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αντιμέτωπος με την «πολιτική πραγματικότητα» ο Κιρ Στάρμερ, αναμένεται η παραίτησή του

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ

21:22ΕΛΛΑΔΑ

"Καρφίτσα" δεν έπεφτε σήμερα στις παραλίες

21:13LIFESTYLE

Από τη Μύκονο στην Κεφαλονιά: Ο Μάικλ Τζόρνταν συνεχίζει το tour στα ελληνικά νησιά - Βίντεο

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Σαουδική Αραβία 4-0: Με... σπασμένα φρένα η «φούρια ρόχα»

20:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Έξι συλλήψεις σε νυχτερινό κέντρο μετά από επιχείρηση της ΔΑΟΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κύμα καύσωνα πλησιάζει τα Βαλκάνια - Πότε θα «χτυπήσει» και πώς θα επηρεάσει την Ελλλάδα

21:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τη δολοφονία και την ταφή

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

19:57LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδάκης: Η σπαρακτική ανάρτηση του γιου του, Φοίβου, 6 μήνες μετά τον θάνατό του

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

21:57ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για την απαγόρευση εισόδου Ελλήνων στο Ισραήλ: Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η Αθηνών- Κορίνθου λόγω επιστροφής των εκδρομέων

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/6/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.400.000 ευρώ

18:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ο Γιαννακόπουλος εβαλε “φωτιά” με τον Ομπράντοβιτς!» - «Σεισμός» στην Ευρώπη

22:33WHAT THE FACT

Πώς η πατρότητα αλλάζει τον εγκέφαλο του άνδρα: Από την επιλόχειο κατάθλιψη στη μείωση τεστοστερόνης

18:26LIFESTYLE

Οι Έλληνες celebrities τίμησαν την Ημέρα του Πατέρα: Οι τρυφερές αφιερώσεις στα social media

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

20:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σκόπελος: Συνελήφθη 70χρονος που καλούσε παιδιά σε ΙΧ με κατεβασμένο παντελόνι

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη «Κατάλαβα ότι πάτησα τον σκύλο, αλλά φοβήθηκα και γι’ αυτό έφυγα», είπε στην αστυνομία η ασυνείδητη οδηγός

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι συνομιλίες «διακόπηκαν αλλά δεν τελείωσαν» - Θρίλερ στην Ελβετία εν μέσω απειλών Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ