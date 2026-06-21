Αγρίνιο: Γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της – Χτύπησε το κεφάλι της σε τζάμι

Snapshot Μια γυναίκα δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Αγρινίου.

Η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν χτύπησε σε τζάμι μετά από σπρώξιμο από τον άνδρα.

Ο άνδρας φέρεται να έσυρε τη γυναίκα για πολλά μέτρα σε πεζόδρομο και δρόμο της περιοχής.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία το πρωί από μάρτυρες που άκουσαν φωνές και είδαν τη συμπλοκή.

Η Αστυνομία διερευνά το συμβάν και αναζητεί υλικό από κάμερες ασφαλείας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο κέντρο του Αγρινίου, μεταξύ ενός ζευγαριού.

Όπως αναφέρει το agrinipress.gr, μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες των κατοίκων, ήταν λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν ακούστηκαν έντονες φωνές. Ένοικος πολυκατοικίας βγήκε στο μπαλκόνι και, όπως περιγράφει, αντίκρισε μια γυναίκα να φωνάζει, ενώ ένας άνδρας φέρεται να τη χτυπούσε και να την έσπρωχνε στον δρόμο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε έντονο διαπληκτισμό, με τον άνδρα να φέρεται ότι έσπρωξε τη γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα εκείνη να χτυπήσει το κεφάλι της με δύναμη σε τζάμι.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων στο μέσο, ο άνδρας έσυρε την γυναίκα για πολλά μέτρα μέσα από τον πεζόδρομο της Ηλία Ηλιού μέχρι την οδό Τσικνιά.

Το περιστατικό έγινε γνωστό στις Αρχές το πρωί, όταν μάρτυρες προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου, ενώ αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών κτιρίων που ενδέχεται να έχουν καταγράψει στιγμές του περιστατικού.

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