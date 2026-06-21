Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ

Πως περιγράφει το θύμα τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε

Γιάννης Καλύβας

Νίκαια: Ανήλικοι λήστεψαν 40χρονο υπό την απειλή μαχαιριού- Άρπαξαν σακίδιο που περιείχε 1.000 ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Δύο ανήλικοι απείλησαν με μαχαίρι έναν 40χρονο στη Νίκαια και του έκλεψαν σακίδιο με 1.000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα.
  • Ο 40χρονος κατήγγειλε άμεσα το περιστατικό στην αστυνομία και έδωσε λεπτομερή περιγραφή των δραστών.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον έναν δράστη, έναν 17χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ναρκωτικά και παράνομα αντικείμενα.
  • Ο δεύτερος δράστης έχει ταυτοποιηθεί και η σύλληψή του θεωρείται θέμα χρόνου.
  • Τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή της Νίκαιας έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.
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Με μαχαίρια απείλησαν δύο νεαροί έναν 40χρονο άνδρας στην Πέτρου Ράλλη στην περιοχή της Νίκαιας με σκοπό να τον ληστέψουν. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν το σακίδιό του το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Το θύμα που έζησε τον απόλυτο τρόμο, μίλησε στο Mega περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε, όσο περίμενε στη στάση του λεωφορείου.

«Εγώ ήμουν στην παιδική στέγη, τη στάση και περίμενα το πρώτο τρόλεϊ για να πάω στη δουλειά μου και ήρθαν τα δύο άτομα αυτά, με μαχαίρια και μου ζητήσανε την τσάντα. Προσπάθησα εγώ για κάποια δευτερόλεπτα μήπως το αποφύγω, μετά μου έφερε πιο κοντά το μαχαίρι, το ένα άτομο και την έδωσα και έφυγαν», ανέφερε το θύμα.

Ο 40χρονος αμέσως μετά τη ληστεία μετέβη σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, οι νεαροί δράστες του άρπαξαν ένα σακίδιο που περιείχε 1000 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα, ενώ έδωσε και λεπτομερή περιγραφή των δραστών.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν γρήγορα να φτάσουν στα ίχνη του ενός δράστη και να του περάσουν χειροπέδες. Πρόκειται για έναν 17χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών ενώ σε κατ’ οίκον έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε μια πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος και ένας θραύστης μετάλλων.

Τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή το τελευταίο διάστημα είναι αλλεπάλληλα.

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει και τον δεύτερο δράστη της επίθεσης και όπως τονίζουν είναι θέμα χρόνου να εντοπιστεί και να συλληφθεί.

Δείτε το βίντεο του Mega:

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