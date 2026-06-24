Γερμανία: Ακινητοποιημένα τα τρένα λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας
Τεχνική βλάβη στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας ακινητοποίησε τα τρένα της Deutsche Bahn, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων.
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- Τεχνική βλάβη στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM
- R προκάλεσε ακινητοποίηση των τρένων της Deutsche Bahn.
- Όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων παραμένουν ακινητοποιημένα σε σταθμούς για λόγους ασφαλείας.
- Οι τεχνικοί της εταιρείας εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας.
- Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η έκταση του προβλήματος δεν έχει διευκρινιστεί.
Όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) έχουν ακινητοποιηθεί σε σταθμούς εξαιτίας προβλημάτων στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, ανακοίνωσε η εταιρεία.
«Υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R. Οι τεχνικοί μας εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα», δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης εκπρόσωπος της εταιρίας εξηγώντας ότι τα τρένα παραμένουν προσωρινά σε ασφαλή σημεία, ωσότου διασφαλισθεί η ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας τους.
Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ παραμένει ασαφής η έκταση του προβλήματος.
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