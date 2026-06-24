Γερμανία: Ακινητοποιημένα τα τρένα λόγω δυσλειτουργίας στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας

Snapshot Τεχνική βλάβη στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM

R προκάλεσε ακινητοποίηση των τρένων της Deutsche Bahn.

Όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων παραμένουν ακινητοποιημένα σε σταθμούς για λόγους ασφαλείας.

Οι τεχνικοί της εταιρείας εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος και την ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας.

Αναμένονται καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ η έκταση του προβλήματος δεν έχει διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) έχουν ακινητοποιηθεί σε σταθμούς εξαιτίας προβλημάτων στο σύστημα ραδιοεπικοινωνίας, ανακοίνωσε η εταιρεία.

«Υπάρχει δυσλειτουργία στο σύστημα GSM-R. Οι τεχνικοί μας εργάζονται πυρετωδώς για να επιλύσουν το πρόβλημα», δήλωσε αργά το βράδυ της Τρίτης εκπρόσωπος της εταιρίας εξηγώντας ότι τα τρένα παραμένουν προσωρινά σε ασφαλή σημεία, ωσότου διασφαλισθεί η ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας τους.

Εκτιμάται ότι θα υπάρξουν καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων, ενώ παραμένει ασαφής η έκταση του προβλήματος.