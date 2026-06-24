Γερμανία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Snapshot Η κυκλοφορία των τρένων της Deutsche Bahn αποκαταστάθηκε μετά από προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM

R.

Η βλάβη προκλήθηκε κατά την αντικατάσταση εξαρτήματος στο σύστημα GSM

R, προκαλώντας την ακινητοποίηση όλων των τρένων σε όλη τη Γερμανία.

Η διακοπή επηρέασε υπεραστικά, περιφερειακά, υπερταχεία (ICE), αστικά τρένα και τους συρμούς της ιδιωτικής εταιρίας Metronom.

Στο Βερολίνο και το Μόναχο, οι επιβάτες των τρένων S

Bahn καλούνταν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης.

Η προτεραιότητα ήταν η ασφαλής αποβίβαση των επιβατών και η ταχεία αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο της DB. Snapshot powered by AI

Τα πρώτα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn - DB) κυκλοφορούν εδώ και λίγη ώρα ξανά, έπειτα από την ακινητοποίησή τους, η οποία προκλήθηκε από εκτεταμένα προβλήματα στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας GSM-R.

Οι διακοπές στο GSM-R προκλήθηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, κατά τη διαδικασία αντικατάστασης εξαρτήματος με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση των τρένων σε όλη τη Γερμανία.

Η αναστολή λειτουργίας αφορούσε όλα τα τρένα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) —υπεραστικά, περιφερειακά, υπερταχείες (ICE), αστικά— κι ακόμη τους συρμούς της ιδιωτικής εταιρίας Metronom, η οποία ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν θα πραγματοποιηθούν άλλα δρομολόγια.

Στο Βερολίνο και στο Μόναχο, τα τρένα S-Bahn της DB ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι οι επιβάτες πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της DB Έβελιν Πάλα, πρώτη προτεραιότητα ήταν τα τρένα να βρεθούν το συντομότερο δυνατό σε σταθμούς, να αποβιβαστούν οι επιβάτες και κατόπιν να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη.