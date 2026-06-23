Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο

Snapshot Ένας 25χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κοντά στην Πάντειο, αφού ακολούθησε νεαρή γυναίκα με κατεβασμένο το παντελόνι του.

Η γυναίκα κατέφυγε σε παιδική χαρά για να γλιτώσει, αλλά ο δράστης φέρεται να συνέχισε να την παρακολουθεί.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον άνδρα στην οδό Λαγουμιτζή μετά από κλήση της νεαρής.

Ο 25χρονος είχε προηγούμενη σύλληψη για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Snapshot powered by AI

Αυτός είναι ο νεαρός που συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας μια «ανάσα» από την Πάντειο. Ο 25χρονος είχε βρει καταφύγιο σε υπόγεια διάβαση, όπου μία νεαρή γυναίκα έκανε το «λάθος» να περάσει από το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο 25χρονος την ακολούθησε έχοντας κατεβασμένο το παντελόνι του. Η κοπέλα φοβισμένη έτρεξε και μπήκε σε μια παιδική χαρά για να σωθεί ωστόσο ο δράστης φέρεται να συνέχισε να την παρακολουθεί.

Ο 25χρονος συλληφθείς

Η νεαρή ενημέρωσε την αστυνομία με τους αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να τον εντοπίζουν ενώ ήταν ακόμα στην περιοχή και συγκεκριμένα στην οδό Λαγουμιτζή.

Συνελήφθη για ακόμη μια φορά για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

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