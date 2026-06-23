Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης
Το αιματηρό επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή
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Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα.
Ο άνδρας διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και εισήχθη στο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει μεταξύ άλλων τραύμα στο θώρακα.
Το επεισόδιο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, ενώ η φερόμενη ως δράστιδα συνελήφθη και κρατείται.
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