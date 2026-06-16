Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

Άγρια επίθεση από τέσσερα άτομα δέχτηκε το απόγευμα της Δευτέρας έξω από το 3ο δημοτικό σχολείο Νέας Σμύρνης, ένας 13χρονος.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, στο «Live News» του MEGA, το παιδί μαχαιρώθηκε στον δεξιό του μηρό και φέρει εκτεταμένο, βαθύ τραύμα.

Ο ανήλικος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου του έγινε συρραφή στο τραύμα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπεδική Κλινική.

Για το περαστικό διεξάγεται έρευνα από την αστυνομία.

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