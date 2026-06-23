Καταδίωξη στα Χανιά: 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει από μπλόκο της ΟΠΚΕ, βρέθηκε με Magnum

Η Αστυνομία ερευνά αν το όπλο βρισκόταν νόμιμα στην κατοχή του και αν συνδέεται με άλλες υποθέσεις που απασχολούν τις Αρχές

Κατερίνα Ρίστα

Καταδίωξη στα Χανιά: 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει από μπλόκο της ΟΠΚΕ, βρέθηκε με Magnum
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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Σκηνές κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν πριν λίγες ώρες στην περιοχή Ασκύφου Χανίων όταν νεαρός οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί σε σήμα αστυνομικού ελέγχου και ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ΟΠΚΕ Αθηνών που έχουν μεταβεί στα Χανιά, πραγματοποιούσαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Έκαναν σήμα σε διερχόμενο όχημα να σταματήσει, ωστόσο ο οδηγός όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε, αλλά πάτησε γκάζι, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

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Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη. Πρόκειται για έναν 18χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα περίστροφο Magnum γεγονός που προκαλεί προβληματισμό για τις συνθήκες υπό τις οποίες έφερε τον οπλισμό.

Ο νεαρός οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το όπλο το κατείχε νόμιμα και αν συνδέεται με άλλες υποθέσεις που απασχολούν τις Αρχές.

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