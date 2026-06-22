Σταυρούλα Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛ.ΑΣ. κατάφερε να εξιχνιάσει το στυγερό έγκλημα

Snapshot Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη βασίστηκε σε αντιφάσεις του δράστη, βίντεο από κάμερα ασφαλείας και ίχνη αίματος στο σπίτι και όχημα.

Η έρευνα ξεκίνησε δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση, με εκτεταμένες αναζητήσεις, συλλογή πληροφοριών και ανάλυση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων.

Η εγκληματολογική εξέταση αποκάλυψε βιολογικά ίχνη που ταυτοποιήθηκαν με το θύμα μέσω DNA, ενώ ο δράστης ομολόγησε και υπέδειξε το σημείο ταφής.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε θαμμένη σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο, τυλιγμένη και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες.

Ο κατηγορούμενος κρατείται για άλλη υπόθεση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τη δίκη να προγραμματίζεται άμεσα. Snapshot powered by AI

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρωί της Δευτέρας στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων για την εξιχνίαση της υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης.

Στο πάνελ βρισκόταν επίσης ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου καθώς επίσης και ο υποδιευθυντής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων Γιάννης Σγουρός.

Σημείο-κλειδί για την εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης γυναίκας ήταν οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε ο 43χρονος δράστης, η ανάκτηση ενός βίντεο από κάμερα ασφαλείας που είχε προλάβει να σβήσει ο 43χρονος στο οποίο έχει καταγραφεί η 45χρονη να εισέρχεται στην οικία χωρίς να καταγραφεί στη συνέχεια η έξοδός της.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν επίσης και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο εσωτερικό του σπιτιού όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης για τη μεταφορά της σορού της άτυχης 45χρονης.

Πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης

Όπως περιέγραψε ο διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικόλαος, «πρόκειται για μία ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτητική υπόθεση, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε στην Υπηρεσία μας στις 8 Ιουνίου 2026, ενώ από την έρευνα προέκυψε ότι τα ίχνη της είχαν χαθεί ήδη από τις 30 Μαΐου. Ουσιαστικά, οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν περίπου δέκα ημέρες μετά τον πραγματικό χρόνο εξαφάνισης, γεγονός που δημιούργησε αντικειμενικές δυσκολίες ως προς την ανεύρεση και διατήρηση κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Από την πρώτη στιγμή αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με μοναδικό στόχο τη διακρίβωση της τύχης της αγνοούμενης και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Όπως εξήγησε, αρχικά πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες αναζητήσεις και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον της παθούσας. Παράλληλα, απευθύνθηκαν αιτήματα σε αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ αξιοποιήθηκαν τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ώστε να προσδιοριστούν οι τελευταίες επιβεβαιωμένες κινήσεις της.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην αξιολόγηση και διασταύρωση των μαρτυρικών καταθέσεων. Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, εξετάζοντας κάθε πληροφορία και κάθε αναφερόμενη επαφή της παθούσας κατά τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της.

Μέσα από αυτή τη συστηματική διαδικασία, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισής της και το οποίο, σταδιακά, τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών ως πρόσωπο ιδιαίτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Η επεξεργασία των καταγραφών επέτρεψε την ακριβή ανασύνθεση κρίσιμων κινήσεων της παθούσας και του υπόπτου, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της στην οικία του την ημέρα της εξαφάνισής της και αποκαλύπτοντας σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών δεδομένων και των ισχυρισμών που είχαν προβληθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Το καθοριστικό σημείο καμπής της έρευνας υπήρξε η εγκληματολογική διερεύνηση της οικίας στο Βαρύπετρο, όπου είχε μεταβεί η παθούσα λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της.

Με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιήθηκε ενδελεχής και εξονυχιστική εξερεύνηση τόσο της οικίας όσο και του οχήματος που χρησιμοποιούσε ο φερόμενος ως δράστης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Διερεύνησης Εγκλημάτων και Εξέτασης Αποτυπωμάτων, αξιοποιώντας αρχικά ειδικές πηγές φωτισμού και στη συνέχεια εφαρμόζοντας εξειδικευμένες εγκληματολογικές μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία των εξεταζόμενων χώρων.

Τα ευρήματα συλλέχθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εγκληματολογικά πρωτόκολλα, διασφαλίστηκαν ως πειστήρια και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές εξετάσεις. Παράλληλα, συλλέχθηκαν δείγματα γενετικού υλικού από στενούς συγγενείς της αγνοούμενης, καθώς και από τον βασικό ύποπτο της υπόθεσης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συγκριτικές αναλύσεις.

Οι επιστημονικές εξετάσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά σημαντικά αποτελέσματα. Το γενετικό υλικό που απομονώθηκε από τις κηλίδες ταυτοποιήθηκε ως προερχόμενο από γυναίκα και, μέσω της συγκριτικής ανάλυσης με δείγματα των γονέων της αγνοούμενης, προέκυψε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας ότι ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Η συνδυαστική αξιοποίηση των μαρτυρικών καταθέσεων, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των αποτελεσμάτων της εγκληματολογικής έρευνας, των εργαστηριακών αναλύσεων DNA και του βιντεοληπτικού υλικού, επέτρεψε στους αστυνομικούς να σχηματίσουν ένα πλήρες, συνεκτικό και απολύτως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων που είχαν συγκεντρωθεί, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το ακριβές σημείο όπου είχε μεταφέρει και θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε περιοχή Βαθύλακκο των Χανίων.

Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση έρευνας στο συγκεκριμένο σημείο, παρουσία ιατροδικαστή και εξειδικευμένων συνεργείων. Κατά τις εργασίες εκταφής εντοπίστηκε η γυναίκα, θαμμένη στο έδαφος, τυλιγμένη σε διαδοχικές σακούλες και δεμένη με πλαστικούς σφιγκτήρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια της προανάκρισης.

Σε βάρος του φερόμενου ως δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, η οποία υποβλήθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων, ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος κρατείται ήδη από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο άλλης ποινικής υπόθεσης που αφορά παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων, και έχει προγραμματιστεί να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου.

Ο ταξίαρχος τόνισε πως: «Η εξιχνίαση ήταν αποτέλεσμα μιας πολυήμερης, μεθοδικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης έρευνας, κατά την οποία οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων εργάστηκαν με επαγγελματισμό, υπομονή και επιμονή, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο επιχειρησιακό και εγκληματολογικό μέσο. Η οργανωμένη αστυνομική έρευνα, η αξιοποίηση της επιστήμης και η συνεργασία εξειδικευμένων υπηρεσιών οδήγησαν στην αποκάλυψη της αλήθειας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική υπόθεση. Χάρη στη συντονισμένη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι τόσο εδώ στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων όσο και στις Υπηρεσίες με τις οποίες αναπτύξαμε συνεργασία, καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις, να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να οδηγήσουμε τον δράστη ενώπιον της Δικαιοσύνης».

Τέλος σημειώνεται ότι σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

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