Σταυρούλα Λεβεντάκη-ομολογία: «Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα την αποτελείωσα με κούτσουρο»

Χρησιμοποίησε τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς της γυναίκας για να κάνει αναλήψεις περίπου 1.000 ευρώ, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψευδή εντύπωση ότι ήταν ζωντανή.

Μιχάλης Παπαδάκος

Σταυρούλα Λεβεντάκη-ομολογία: «Τη χτύπησα με μπουκάλι, τη μαχαίρωσα την αποτελείωσα με κούτσουρο»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 43χρονος Σκοπιανός ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, χτυπώντας την με μπουκάλι, μαχαιρώνοντάς την και τελειώνοντάς την με κούτσουρο.
  • Προσπάθησε να εξαφανίσει τη σορό, τυλίγοντάς την με μονωτική ταινία και tie wrap για να χωρέσει σε σακούλα σκουπιδιών πριν την θάψει.
  • Χρησιμοποίησε τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς της γυναίκας για να κάνει αναλήψεις περίπου 1.000 ευρώ, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψευδή εντύπωση ότι ήταν ζωντανή.
  • Ο δράστης καθάρισε τη σκηνή του εγκλήματος, αλλά συνελήφθη και οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη μετά από ομολογία που απέσπασαν οι αστυνομικές αρχές.
  • Αναμένεται επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ και η απαγγελία κατηγοριών στον δράστη από τον εισαγγελέα.
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Σοκαριστική είναι η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού που σκότωσε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, κι έθαψε τη σορό της για να αποφύγει τη σύνδεσή του με τη δολοφονία της.

Ωστόσο, όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι αυτός ήταν ο δολοφόνος και ύστερα από ώρες ανακρίσεων «έσπασε» κι ομολόγησε ότι σκότωσε την 45χρονη γυναίκα, η οποία ήταν σπιτονοικοκυρά του.

«Την αποτελείωσα με ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου»

Ο δολοφόνος περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε τη γυναίκα. Ο 43χρονος Σκοπιανός είπε ότι «άρπαξα ένα μπουκάλι γεμάτο και τη χτύπησα στο κεφάλι. Έπεσε στο δάπεδο, όμως, δεν είχε χάσει τελείως τις αισθήσεις της. Πήρα ένα μαχαίρι και τη μαχαίρωσα και μετά ένα κούτσουρο που βρήκα μπροστά μου και την αποτελείωσα».

Εξίσου σοκαριστική ήταν και η περιγραφή του αναφορικά με τα όσα ακολούθησαν του ειδεχθούς εγκλήματος. Ο 43χρονος περιέγραψε το πώς προσπάθησε να εξαφανίσει το πτώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη για να μην συνδεθεί η δολοφονία με τον ίδιο.

«Δεν χωρούσε στη σακούλα και την τύλιξα με ταινίες και tie wrap»

Ο δολοφόνος είπε ότι στη συνέχεια στην προσπάθειά του να εξαφανίσει τη σορό, προσπάθησε να τη βάλει σε σακούλα σκουπιδιών, όμως δεν χωρούσε. Τότε «την τύλιξα με μονωτική ταινία για να χωρέσει στη σακούλα» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι την έβαλε σε εμβρυική στάση χρησιμοποιώντας μονωτική ταινία και tie wrap.

Ακολούθως, «βρήκα και πήρα τις κάρτες ανάληψης και τους κωδικούς που είχε μαζί της και αφού την άφησα μέσα στη σακούλα των σκουπιδιών πήγα και έκανα αναλήψεις από τους λογαριασμούς της περίπου 1.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι έτσι θα έδειχνα ότι είναι ακόμα ζωντανή και ότι δεν θα κινούσα υποψίες για την εξαφάνισή της.

Όταν γύρισα στο σπίτι, δεν μπορούσα να ηρεμήσω και να κοιμηθώ, με απασχολούσε πώς θα εξαφανίσω το πτώμα που ήταν ακόμα μέσα στη σακούλα. Τελικά, το φόρτωσα στο αυτοκίνητο και πήγα και το έθαψα».

Ο Σκοπιανός προσπάθησε στη συνέχεια να καθαρίσει τη σκηνή του εγκλήματος, έτσι ώστε να εξαφανίσει πιθανά ίχνη, όμως οι έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ κατάφεραν να του αποσπάσουν την ομολογία και να τον οδηγήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται και σχετική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για να του απαγγελθούν κατηγορίες.

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