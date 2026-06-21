Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η ομολογία του 43χρονου Σκοπιανού έλυσε το μυστήριο – Πώς περιέγραψε τον φόνο

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς ο 43χρονος Σκοπιανός ενοικιαστής της, φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 45χρονης, δίνοντας τέλος στο θρίλερ που συγκλόνισε την Κρήτη για περισσότερες από τρεις εβδομάδες.

Η υπόθεση, που αρχικά αντιμετωπιζόταν ως εξαφάνιση, μετατράπηκε σταδιακά σε έρευνα ανθρωποκτονίας, καθώς τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι αστυνομικοί οδηγούσαν όλο και πιο κοντά στον 43χρονο άνδρα, ο οποίος ήταν το τελευταίο πρόσωπο που φέρεται να είχε επαφή με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος κατά τη διάρκεια της απολογίας και των καταθέσεών του περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, συνέβησαν το πρωί της 30ής Μαΐου στο σπίτι όπου διέμενε.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ανάμεσα στους δύο ξέσπασε έντονος καβγάς για οικονομικές διαφορές και ζητήματα που σχετίζονταν με το ενοίκιο. Κατά την εκδοχή που παρουσίασε στους αστυνομικούς, η αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και ακολούθησε συμπλοκή μέσα στο σπίτι.

Κατά τους ισχυρισμούς του, χτύπησε τη 45χρονη κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, με αποτέλεσμα εκείνη να καταρρεύσει και να χάσει τη ζωή της. Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας.

Οι κινήσεις μετά τη δολοφονία

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο σοκ είναι η ψυχραιμία με την οποία φέρεται να ενήργησε στη συνέχεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 43χρονος φέρεται να κράτησε τη σορό της άτυχης γυναίκας μέσα στο σπίτι για αρκετές ώρες. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε, την τύλιξε σε πλαστικές σακούλες και άλλα υλικά προκειμένου να αποκρύψει τα ίχνη του.

Ακολούθως μετέφερε τη σορό με όχημα που χρησιμοποιούσε και κατευθύνθηκε προς απομονωμένη περιοχή στον Βατόλακκο Χανίων. Εκεί φέρεται να έσκαψε πρόχειρο λάκκο και να έθαψε το σώμα της 45χρονης, πιστεύοντας ότι δεν θα εντοπιζόταν ποτέ.

Παρά τις προσπάθειές του να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος, οι αστυνομικοί συνέχισαν να συλλέγουν στοιχεία που σταδιακά έδεναν τον κλοιό γύρω του.

Καθοριστικής σημασίας αποδείχθηκαν τα ευρήματα από το σπίτι του 43χρονου, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αίματος. Οι αναλύσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. έδειξαν ότι το γενετικό υλικό ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, εξέλιξη που αποτέλεσε σημείο καμπής στην έρευνα.

Παράλληλα εξετάστηκαν κάμερες ασφαλείας, καταθέσεις μαρτύρων και οι κινήσεις του κατηγορούμενου τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της γυναίκας.

Η εξαφάνιση που μετατράπηκε σε έγκλημα

Η 45χρονη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου, με την οικογένειά της να δηλώνει την εξαφάνισή της και να απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για πληροφορίες.

Για εβδομάδες συγγενείς, φίλοι, εθελοντές και αστυνομικοί συμμετείχαν σε έρευνες σε διάφορες περιοχές των Χανίων, ελπίζοντας ότι η γυναίκα βρισκόταν ζωντανή. Ωστόσο, όσο περνούσαν οι ημέρες, τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι Αρχές οδηγούσαν όλο και πιο έντονα στο σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Ο 43χρονος φέρεται να λύγισε κατά την ανάκριση και να υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση στην περιοχή που υπέδειξε και οι αστυνομικοί εντόπισαν το άψυχο σώμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιβεβαιώνοντας με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η εξαφάνιση είχε καταλήξει σε δολοφονία.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως όλες οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, ενώ τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τον ακριβή μηχανισμό θανάτου της 45χρονης γυναίκας.

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