Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο αυτοκίνητο του 44χρονου Σκοπιανού

Snapshot Συνελήφθη 44χρονος υπήκοος Σκοπίων που θεωρείται κεντρικός ύποπτος στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του 44χρονου, με ειδική σημασία σε μεγάλη κηλίδα αίματος σε σφουγγαρίστρα.

Ο 44χρονος είχε απομακρύνει το κινητό του τηλέφωνο από την κατοικία του, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του.

Η έρευνα συνεχίζεται με εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστωθεί αν το αίμα ανήκει στη Σταυρούλα και οι ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία και μαρτυρίες για να αποσαφηνίσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Snapshot powered by AI

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 44χρονου υπηκόου Σκοπίων, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ τα νέα στοιχεία ενισχύουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 44χρονος εντοπίστηκε ύστερα από οργανωμένες έρευνες των αστυνομικών, καθώς για αρκετές ώρες είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να είχε φύγει από την κατοικία όπου διέμενε, αφήνοντας το κινητό του τηλέφωνο σε άλλη περιοχή των Χανίων.

Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε τον εντοπισμό του και προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση των Αρχών. Τελικά συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ωστόσο το βάρος των ερευνών παραμένει στραμμένο στην εξαφάνιση της 45χρονης.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας Χανίων τον ανέκριναν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης και να συγκεντρώσουν στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της.

Ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητο του 44χρονου

Καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι που νοίκιαζε ο 44χρονος όσο και στο αυτοκίνητό του. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη μεγάλη κηλίδα αίματος που βρέθηκε σε σφουγγαρίστρα μέσα στο διαμέρισμα, καθώς οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξετάζουν αν ανήκει στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και κάτω από ποιες συνθήκες βρέθηκε στο σημείο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί αξιολογούν και άλλα βιολογικά ευρήματα που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του διαμερίσματος, ενώ εξετάζονται και οι κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο όχημα του 44χρονου.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις για το τι συνέβη τις τελευταίες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της 45χρονης.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αστυνομικές Αρχές να εξετάζουν διαρκώς νέα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν με βεβαιότητα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, εφόσον δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης.

Πώς η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τον Σκοπιανό ύποπτο

Με σχεδιασμένες και προσεκτικές κινήσεις, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η εξαφάνιση της 45χρονης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αστυνομικής έρευνας εδώ και εβδομάδες.

Ήδη από τη δεύτερη κατάθεσή του στην Ασφάλεια Χανίων, οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν διαπιστώσει ότι ο 43χρονος δεν αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε. Για τον λόγο αυτό, οι κινήσεις τους έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στόχος τους ήταν να του επιτρέψουν να κινηθεί χωρίς να νιώσει ότι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ώστε ενδεχομένως να τους οδηγήσει στο σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 45χρονη.

Κατά τη διάρκεια των πολύωρων παραμονών του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο άνδρας κλήθηκε αρκετές φορές για συμπληρωματικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, ακόμη και προσφέροντάς του τρεις φορές καφέ, σύμφωνα με το protothema.gr, προκειμένου είτε να μιλήσει είτε να κάνει κάποια κίνηση που θα αποκάλυπτε στοιχεία για την τύχη της αγνοούμενης.

Ωστόσο, όταν ο 43χρονος φέρεται να κατάλαβε ότι οι Αρχές είχαν βρει σημαντικά στοιχεία μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιχείρησε να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί όμως είχαν ήδη οργανώσει την επιτήρηση της περιοχής και είχαν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το σημείο.

Τελικά, ο άνδρας δεν κατάφερε να φύγει μακριά. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρέμειναν περίπου μισή ώρα γύρω από το όχημα χωρίς να επέμβουν άμεσα, καθώς τον άκουσαν να μιλά στο τηλέφωνο και περίμεναν να ολοκληρώσει την επικοινωνία του, ελπίζοντας ότι θα προέκυπταν χρήσιμες πληροφορίες.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Η κράτησή του επιτρέπει πλέον στις Αρχές να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες και να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα από την κατοικία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, αλλά και ακόμη μία κηλίδα στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και η σφουγγαρίστρα που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του χώρου, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Παράλληλα, ερευνώνται και κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες από τον 43χρονο για το πού μπορεί να βρίσκεται η σορός της.

Εάν από τα εργαστηριακά ευρήματα και την πορεία της έρευνας προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικοί αξιολογούν όλα τα νέα δεδομένα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, εφόσον δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για απειλές

Ο 43χρονος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί απειλές και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως πιέζεται ώστε να μην αποκαλύψει πληροφορίες για την εξαφάνιση της γυναίκας.

Όπως ισχυρίστηκε, άγνωστο άτομο μπήκε στο σπίτι του με όπλο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι απειλές σχετίζονται με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για τον αδελφό της 45χρονης, συνδέοντας –όπως ισχυρίστηκε– τις πιέσεις με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές γύρω από περιουσιακά ζητήματα.

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές, μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. "Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα", είπε».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει "δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με τη Σταυρούλα". Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει "κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας"».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Η απάντηση του αδελφού της 45χρονης – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τις καταγγελίες και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια απομάκρυνσης των ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο 43χρονος συνδέεται με την εξαφάνιση της αδελφής του και τόνισε πως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση δεν αφορά οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να είχε βρεθεί μπροστά σε κάποιο κρίσιμο περιστατικό πριν εξαφανιστεί.

Ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε επίσης προβληματισμένος από τις συνεχείς ανατροπές και τις αντικρουόμενες πληροφορίες που έχουν προκύψει.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη αγωνία.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του, λέγοντας:

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

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