Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς η ΕΛΑΣ κατάφερε να εντοπίσει τον Σκοπιανό ύποπτο

Snapshot Η Αστυνομία Χανίων συνέλαβε τον 43χρονο Σκοπιανό ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνισή της.

Στο σπίτι του 43χρονου βρέθηκαν κηλίδες αίματος και δενδρύλλια κάνναβης, ενώ εξετάζεται αν υπήρξε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου.

Τα στοιχεία δείχνουν πιθανή εγκληματική ενέργεια, με τις αρχές να αναζητούν πληροφορίες από τον συλληφθέντα για την τύχη της Σταυρούλας.

Ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχεται απειλές σχετιζόμενες με το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης, ενώ ο αδελφός της αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά οικονομικά ζητήματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της εξαφάνισης, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία. Snapshot powered by AI

Με σχεδιασμένες και προσεκτικές κινήσεις, οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στη σύλληψη του 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η εξαφάνιση της 45χρονης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης αστυνομικής έρευνας εδώ και εβδομάδες.

Ήδη από τη δεύτερη κατάθεσή του στην Ασφάλεια Χανίων, οι αστυνομικοί φέρεται να είχαν διαπιστώσει ότι ο 43χρονος δεν αποκάλυπτε όλα όσα γνώριζε. Για τον λόγο αυτό, οι κινήσεις τους έγιναν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στόχος τους ήταν να του επιτρέψουν να κινηθεί χωρίς να νιώσει ότι βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση, ώστε ενδεχομένως να τους οδηγήσει στο σημείο όπου μπορεί να βρίσκεται η 45χρονη.

Κατά τη διάρκεια των πολύωρων παραμονών του στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, ο άνδρας κλήθηκε αρκετές φορές για συμπληρωματικές καταθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, ακόμη και προσφέροντάς του τρεις φορές καφέ, σύμφωνα με το protothema.gr, προκειμένου είτε να μιλήσει είτε να κάνει κάποια κίνηση που θα αποκάλυπτε στοιχεία για την τύχη της αγνοούμενης.

Ωστόσο, όταν ο 43χρονος φέρεται να κατάλαβε ότι οι Αρχές είχαν βρει σημαντικά στοιχεία μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, επιχείρησε να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί όμως είχαν ήδη οργανώσει την επιτήρηση της περιοχής και είχαν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από το σημείο.

Τελικά, ο άνδρας δεν κατάφερε να φύγει μακριά. Αντίθετα, αναγκάστηκε να κρυφτεί σε αυτοκίνητο, όπου και εντοπίστηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί παρέμειναν περίπου μισή ώρα γύρω από το όχημα χωρίς να επέμβουν άμεσα, καθώς τον άκουσαν να μιλά στο τηλέφωνο και περίμεναν να ολοκληρώσει την επικοινωνία του, ελπίζοντας ότι θα προέκυπταν χρήσιμες πληροφορίες.

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Η κράτησή του επιτρέπει πλέον στις Αρχές να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες και να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το τι συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα από την κατοικία προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν πολλές μικρές κηλίδες αίματος πάνω στην τηλεόραση, αλλά και ακόμη μία κηλίδα στο σαλόνι, η οποία εκτιμάται ότι είχε καθαριστεί πρόχειρα.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει μεταφερθεί και η σφουγγαρίστρα που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του χώρου, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν ίχνη βιολογικού υλικού. Παράλληλα, ερευνώνται και κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου.

Οι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων θεωρούν ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Το ζητούμενο για τις Αρχές είναι να λάβουν κρίσιμες πληροφορίες από τον 43χρονο για το πού μπορεί να βρίσκεται η σορός της.

Εάν από τα εργαστηριακά ευρήματα και την πορεία της έρευνας προκύψουν επαρκείς ενδείξεις, ακόμη και χωρίς ομολογία, οι δικαστικές Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο έκδοσης εντάλματος σύλληψης για ανθρωποκτονία.

Η έρευνα συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικοί αξιολογούν όλα τα νέα δεδομένα και τις μαρτυρίες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη, εφόσον δεν επιβεβαιωθεί οριστικά το σενάριο της εγκληματικής πράξης.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Οι ισχυρισμοί του 43χρονου για απειλές

Ο 43χρονος, σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» της Αγγελικής Νικολούλη, υποστήριξε ότι έχει δεχθεί απειλές και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως πιέζεται ώστε να μην αποκαλύψει πληροφορίες για την εξαφάνιση της γυναίκας.

Όπως ισχυρίστηκε, άγνωστο άτομο μπήκε στο σπίτι του με όπλο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι απειλές σχετίζονται με πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον της αγνοούμενης.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για τον αδελφό της 45χρονης, συνδέοντας –όπως ισχυρίστηκε– τις πιέσεις με την υπόθεση και με οικονομικές διαφορές γύρω από περιουσιακά ζητήματα.

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές, μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθε στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας, να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για τη Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από χθες.

Όπως λέει ο ενοικιαστής: «Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. "Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στη Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα", είπε».

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει "δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με τη Σταυρούλα". Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει "κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας"».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά τη Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε τη Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Η απάντηση του αδελφού της 45χρονης – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τις καταγγελίες και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για προσπάθεια απομάκρυνσης των ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο 43χρονος συνδέεται με την εξαφάνιση της αδελφής του και τόνισε πως, σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση δεν αφορά οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η 45χρονη να είχε βρεθεί μπροστά σε κάποιο κρίσιμο περιστατικό πριν εξαφανιστεί.

Ο αδελφός της αγνοούμενης δήλωσε επίσης προβληματισμένος από τις συνεχείς ανατροπές και τις αντικρουόμενες πληροφορίες που έχουν προκύψει.

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», είπε, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη αγωνία.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθούν σαφείς απαντήσεις για την τύχη της αδελφής του, λέγοντας:

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή της Σταυρούλας

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία που παρουσίασε το Star, τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν ίχνη αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι όπου διέμενε ο αλλοδαπός ενοικιαστής. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κηλίδες που βρέθηκαν επάνω σε τηλεόραση φέρεται να ταυτοποιούνται με γενετικό υλικό της αγνοούμενης γυναίκας.

Οι έρευνες των ειδικών κλιμακίων συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει και αντικείμενα από τον χώρο, μεταξύ των οποίων ακόμη και τη σφουγγαρίστρα που βρισκόταν στην κατοικία, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπήρξε προσπάθεια καθαρισμού ή απόκρυψης πιθανών στοιχείων. Ο εργαστηριακός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί.

Υπενθυμίζεται ότι είκοσι ημέρες έχουν περάσει από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η υπόθεση της Χανιώτισσας ταλανίζει τις αρχές, με τις έρευνες να συνεχίζονται.

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