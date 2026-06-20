Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Τι είπε ο 43χρονος ενοικιαστής στη Νικολούλη

Η μυστηριώδης εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου, εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό δικαστικό και αστυνομικό θρίλερ με φόντο σοβαρές καταγγελίες. Το σκηνικό της υπόθεσης συνθέτουν αναφορές για ένοπλες απειλές, οικονομικές και περιουσιακές διαφορές, αλλά και σκιές γύρω από το τι πραγματικά συνέβη τη μέρα που χάθηκε το στίγμα της. Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν με προσοχή τις αντιφάσεις ανάμεσα στα πρόσωπα-κλειδιά που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της εκπομπής της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ».

Οι καταγγελίες για απειλές

Ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης, πριν συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» υποστηρίζοντας ότι δέχεται αφόρητες πιέσεις για να κρατήσει το στόμα του κλειστό.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.



– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές».

Σύμφωνα με όσα συμπλήρωσε ο ίδιος, το σκηνικό της απειλής ήταν άκρως τρομακτικό, καθώς ο άγνωστος άνδρας που εισέβαλε στο χώρο του φορούσε κουκούλα.

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’», περιέγραψε.

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλέσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι».

Η απάντηση του αδελφού και το μυστήριο με την κάμερα

Η αντίδραση από την πλευρά της οικογένειας ήταν άμεση , με τον αδελφό της 45χρονης να περνά στην αντεπίθεση και να χαρακτηρίζει τα λεγόμενα του ενοικιαστή ως ένα επικοινωνιακό τέχνασμα.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η ουσία της υπόθεσης βρίσκεται αλλού: «Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε; Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή. Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Στο κάδρο των ερευνών προστέθηκε και η μαρτυρία της οικιακής βοηθού των γονιών της Σταυρούλας, η οποία αποκάλυψε ένα περίεργο περιστατικό με το σύστημα ασφαλείας του σπιτιού αμέσως μετά την εξαφάνιση.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», ανέφερε η γυναίκα, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η 45χρονη χάθηκε στο φως της ημέρας χωρίς κανείς να προσέξει το παραμικρό.

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