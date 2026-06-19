Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

Αγνοείται ο ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας - Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την εξαφάνισή της και αγνοείται από χθες το απόγευμα.
  • Οι αρχές θεωρούν τη Σταυρούλα νεκρή και εστιάζουν στον Σκοπιανό νοικάρη ως πρόσωπο κλειδί για την υπόθεση.
  • Ο ενοικιαστής παραδέχεται ότι ήταν ο τελευταίος που είδε τη Σταυρούλα και περιγράφει τη σχέση τους ως φιλική, ενώ αρνείται προσωπικές τριβές.
  • Το κινητό της Σταυρούλας απενεργοποιήθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, γεγονός που δυσχεραίνει τις έρευνες.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να ανασυντεθεί η διαδρομή της πριν χαθούν τα ίχνη της.
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ που εκτυλίσσεται στα Χανιά, με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, καθώς στο μικροσκόπιο των αρχών ως ύποπτος για την εξαφάνισή της, έχει μπει ο ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος αγνοείται από χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή και οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του αλλοδαπού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Οι αρχές θεωρούν τη Σταυρούλα νεκρή

Σύμφωνα με την εκπομπή «Live News» του MEGA, η αστυνομία θεωρεί πως η Σταυρούλα δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της, με τον Σκοπιανό νοικάρη της να θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονίας της, ιδίως μετά την εξαφάνισή του.

Από χθες το απόγευμα αγνοείται ο ενοικιαστής

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την τελευταία κατάθεσή του στην αστυνομία ο Σκοπιανός μπήκε στο αυτοκίνητό του, το πάρκαρε στην περιοχή της Αγιάς, περίπου 5 με έξι χιλιόμετρα από το σπίτι του και άφησε το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό. Τα ίχνη του έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα.

Επρόκειτο, μάλιστα, για τον τελευταίο άνθρωπο που είδε τη 45χρονη πριν την εξαφάνισή της και για τις αρχές θεωρείται πρόσωπο-κλειδί. Ο ίδιος, είχε μιλήσει στο «Live News», αναφέροντας: «Εύχομαι να μην έχει γίνει κάτι για να ηρεμήσουμε όλοι γιατί μας έχει κάνει άνω κάτω. Παλαιότερα είχαμε αρπαχτεί γιατί ήθελε να μας διώξει από το σπίτι. Δεν ήξερες ποτέ, πότε λέει ψέματα, πότε λέει αλήθεια. Όλοι γνωρίζουν ότι είναι η γυναίκα τρελή».

Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι «μπήκε στο σπίτι μου, τράβηξε μερικές φωτογραφίες και μου είπε ότι την βασανίζουν η μητέρα της και ο πατέρας της, ότι δεν συνεργάζονται καθόλου» και ισχυρίζεται πως αυτή η συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν και όχι την ημέρα της εξαφάνισης. Οι αστυνομικοί του ζήτησαν το υλικό από τις κάμερες ωστόσο τους είπε πως το υλικό έχει σβηστεί.

«Η Σταυρούλα με πήρε 29 Μαΐου, έτσι το δηλώνω εγώ. Κατά την 1:30 με πήρε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε να έρθει στο σπίτι, στο σπίτι ήρθε 4 και 45. Μου είπε ότι βιάζεται και θέλει να προλάβει το λεωφορείο στις 17:00», πρόσθεσε.

«Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά»

Ο ενοικιαστής ισχυρίζεται ότι συνάντησε τη Σταυρούλα για 2-3 λεπτά προκειμένου να της δώσει τα χρήματα του ενοικίου. Ανέφερε πως η ίδια «ήταν ήσυχη» και στη συνέχεια χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. «Μπαίνει στο σπίτι, βαστούσε δύο τσάντες. Η μία σακούλα ήταν διάφανη και είχε αυγά. Τα άφησε στο καναπέ, μπήκε στο σπίτι και όπως έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες».

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι υπήρχαν οποιεσδήποτε προσωπικές τριβές μεταξύ τους και μάλιστα στην συνέντευξη που έδωσε στο «Live News» πριν εξαφανιστεί ισχυρίστηκε πως είχαν και καλές σχέσεις. «Ερχόταν, καθόμασταν έξω, πίναμε την μπύρα μας, την πείραζα, με πείραζε, καθόταν κανένα μισάωρο, ξαναπήγαινε στην δουλειά της. Άπειρες φορές, την είχα καλέσει και με φίλους μου που ήμουν».

Στη συνέχεια της συνέντευξης ο Σκοπιανός ενοικιαστής λέει πως με εκείνον που δεν τα πήγαινε καλά η Σταυρούλα ήταν ο αδελφός της. «Με τον αδερφό της ξέρω ότι δεν τα πηγαίνανε καλά. Τώρα τελευταία ξέρω ότι ο αδερφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους, δεν προσφέρει λεφτά στο σπίτι».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού αναφέρεται επίσης και σε ένα τηλεφώνημα που του είχε κάνει η Σταυρούλα πριν τη συνάντησή τους, κατά το οποίο τον ρώτησε εάν καταγράφουν οι κάμερες. «Με είχε πάρει η Σταυρούλα, περίπου 10-15 του μήνα, να με ρωτήσει αν καταγράφουν οι κάμερες. Ήθελε να δει κάτι με τους εργάτες, είχαν μάλλον κάποια διαφωνία εκεί πέρα. Είχα πει στον αδερφό της ότι μου ζητάει υλικό και τον ρώτησα για να της το δώσω και μου είπε να μην της το δώσω, γιατί θα μπλέξω, πες της ότι το διέγραψες».

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι Αρχές πάντως εμφανίζονται πεπεισμένες πως αυτή η συνάντησή τους έγινε Σάββατο και όχι Παρασκευή ενώ μεγάλο αγκάθι για τις έρευνες παραμένει το γεγονός πως λίγο μετά της 5 απενεργοποιήθηκε το κινητό της τηλέφωνο.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με τις Αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τη διαδρομή της πριν χαθούν τα ίχνη της.

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