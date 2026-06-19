Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Άφαντος ο ενοικιαστής του σπιτιού της

Snapshot Ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξαφανίστηκε ξαφνικά, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στην υπόθεση.

Ο ενοικιαστής ήταν μάρτυρας

κλειδί και είχε δηλώσει ότι είδε τη Σταυρούλα να φεύγει από το σπίτι χωρίς να δείχνει προβληματισμένη.

Η τελευταία γνωστή επαφή της Σταυρούλας ήταν με έναν εργάτη, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία ότι βγήκε από το σπίτι μετά την επίσκεψη στον ενοικιαστή.

Η αστυνομία έχει ερευνήσει ενδελεχώς το σπίτι χωρίς να βρει ίχνη της γυναίκας και θεωρεί τον ενοικιαστή βασικό ύποπτο.

Η Σταυρούλα δεν έχει πραγματοποιήσει τραπεζικές συναλλαγές ούτε έχει χρησιμοποιήσει μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ημέρα της εξαφάνισής της. Snapshot powered by AI

Ακόμη μία εξέλιξη περιπλέκει την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανιών, ο ένοικος του σπιτιού της γυναίκας, ο οποίος είχε καταθέσει ότι την είχε δει στο σπίτι στις 30 Μαΐου, εξαφανίστηκε από εχθές. Όπως αναφέρεται, ο άνδρας δεν έχει δώσει σημάδια ζωής από εχθές το πρωί, κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση, καθώς αποτελούσε μάρτυρα-κλειδί για την τύχη της Σταυρούλας.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής είχε δηλώσει στις Αρχές ότι την είχε συναντήσει στο σπίτι να φεύγει κρατώντας τις σακούλες με τις οποίες είχε μπει. Μάλιστα είχε δηλώσει ότι δεν φαινόταν να την προβληματίζει κάτι. Πλέον, μετά την εξαφάνιση και του ίδιου, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, με τις Αρχές να τον θεωρούν βασικό ύποπτο.

Όπως αναφέρθηκε στο MEGA, το κινητό του άνδρα είναι απενεργοποιημένο, ενώ οι αστυνομικοί αναμένουν να ανοίξουν το σπίτι που διέμενε με κλειδαρά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Σημειώνεται ότι ο ενοικιαστής έχει τρία αυτοκίνητα, με το ένα να είναι χαλασμένο, ένα λευκό βανάκι που άφησε στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας και ένα ακόμη αυτοκίνητο στο οποίο βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο, απενεργοποιημένο.

Όπως ανέφεραν οι πληροφορίες στου MEGA, προηγήθηκε τρίτη ανάκριση του άνδρα από την αστυνομία εχθές, Πέμπτη, κατά την οποία πιέστηκε πολύ. Εκείνος επέμεινε ότι είχε καλές σχέσεις μαζί της και δεν γνωρίζει τίποτα για την εξαφάνισή της.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στη γύρω περιοχή προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη.

Η εξαφάνιση και οι τελευταίοι μάρτυρες

Η γυναίκα έχει εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου και οι Αρχές έχουν κάνει «φύλλο και φτερό» κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να τους οδηγήσει πιο κοντά στα ίχνη της. Ο ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας είχε ανακριθεί από τις Αρχές, ενώ είχε γίνει έλεγχος και στο σπίτι που διέμενε.

Μάλιστα, είχε καταθέσει ότι ήταν μπροστά σε έναν άγριο καυγά της ίδιας με τον αδερφό της. Όπως είχε δηλώσει και ο ίδιος, δεν είχαν τις καλύτερες σχέσεις εξαιτίας της στάσης της γυναίκας προς τους γονείς τους. Ο ενοικιαστής, παρόλα αυτά, είχε δηλώσει ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με την γυναίκα.

Τα ίχνη της χάνονται λίγο μετά την τελευταία μαρτυρία ενός εργάτη τον οποίο είχε συναντήσει για να του δώσει κάποια χρήματα για δουλειά που της είχε κάνει. Η δήλωση της εξαφάνισης όμως ήρθε στις 9 Ιουνίου από τον αδερφό της, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο.

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2 – 3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε ξανά ενδελεχή εξερεύνηση στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να βρει κάποιο ίχνος της.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την τύχη της γυναίκας που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει καμία τραπεζική συναλλαγή, ενώ ούτε χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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