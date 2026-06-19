Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Η τελευταία της επαφή – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Snapshot Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στα Χανιά πριν 20 ημέρες και οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς να έχει εντοπιστεί.

Υπάρχουν αντιφάσεις στις μαρτυρίες σχετικά με την ημερομηνία και τις κινήσεις της πριν την εξαφάνιση, με διαφορετικές δηλώσεις από τον αδερφό της, τον ενοικιαστή και άλλους μάρτυρες.

Ο αδερφός της νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο την περίοδο της εξαφάνισης, γεγονός που τον αποκλείει από τους υπόπτους.

Ο ενοικιαστής αρνείται τριβές με τη Σταυρούλα αλλά επιβεβαιώνει έναν καυγά μεταξύ της και του αδερφού της πριν εξαφανιστεί.

Η ακριβής ημερομηνία εξαφάνισης παραμένει άγνωστη και θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη των ερευνών. Snapshot powered by AI

Τις νέες έρευνες αστυνομικών στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης γυναίκας πλαισιώνουν μαρτυρίες που ανατρέπουν τα δεδομένα για τις κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά πριν τα ίχνη της χαθούν, ακόμα και για τη μέρα της εξαφάνισης αφού όπως διαπιστώνεται, άλλη ημερομηνία δήλωσε ο αδερφός της στις Αρχές και άλλη δύο από τα πρόσωπα – «κλειδιά» της υπόθεσης.

Ο αδελφός της αγνοούμενης που δήλωσε την εξαφάνιση με καθυστέρηση, ο αγρότης που περιέγραψε ότι πληρώθηκε από εκείνη για εργασίες που έκανε, ο ενοικιαστής που είπε ότι την συνάντησε στο σπίτι πριν τα ίχνη της χαθούν και η γυναίκα που ανέφερε πως την είδε σε στάση λεωφορείου, είναι τα τέσσερα πρόσωπα – «κλειδιά» της υπόθεσης, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όλοι τους έχουν μιλήσει σε αστυνομικούς, όμως, κανείς τους δεν γνωρίζει πότε και πού ακριβώς χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας. Ο καθένας για διαφορετικό λόγο δεν μπορεί να μιλήσει με σιγουριά για τα όσα κρύβει η εξαφάνιση της 45χρονης.

Ο αδερφός της αγνοούμενης εισήχθη σε νοσοκομείο στις 26 Μαΐου. Νοσηλεύεται μέχρι τις 2 Ιουνίου, όπως προκύπτει από το εξιτήριο. Το διάστημα δηλαδή που χάθηκαν τα ίχνη της αδερφής του, είτε στις 29 είτε στις 30 Μαΐου, εκείνος βρισκόταν υπό τη φροντίδα των γιατρών, κάτι που τον έβγαλε από το «κάδρο» των υπόπτων.

Στις 2 Ιουνίου, ο αδερφός παίρνει εξιτήριο και στις 7 Ιουνίου δηλώνει την εξαφάνιση στην Αστυνομία. Στις 11 Ιουνίου, ενημερώνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» και εκδίδεται το σήμα της εξαφάνισης.

Τα γεγονότα περιέπλεξε η περιγραφή του ενοικιαστή. Επέμεινε πως η γυναίκα συναντήθηκε μαζί του στις 29 και όχι στις 30 Μάϊου. Το σπίτι που έμενε έγινε «φύλλο και φτερό» από τους αστυνομικούς το τελευταίο διήμερο. Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή δεν μπορούν να αποκλείσουν τίποτα στη μυστηριώδη εξαφάνιση.

Υπήρχαν τριβές και εντάσεις ανάμεσα στον ενοικιαστή και την αγνοούμενη γυναίκα; O ίδιος απάντησε αρνητικά. Έλεγε πως είχε τύχει μπροστά σε έναν άγριο καυγά της 45χρονης με τον αδερφό της, το διάστημα που έμεναν μαζί. Επιμένει πως η γυναίκα έφυγε από το σπίτι του με τις σακούλες που κρατούσε όταν μπήκε. Δεν έδειχνε να την απασχολεί κάτι.

Δεν μπορεί να ξέρει, όπως ανέφερε σε αστυνομικούς, πού κατευθύνεται στη συνέχεια.

Άγνοια για τις κινήσεις της 45χρονης δηλώνει και ο εργάτης που τη συνάντησε για να πληρωθεί λίγο πριν τα ίχνη της γυναίκας χαθούν.

Η γυναίκα που την είδε στην στάση επιμένει ότι εκείνη η ημέρα ήταν η Παρασκευή 29 Μαΐου. Η 45χρονη όμως ήταν ενεργή στο Viber μέχρι και την επόμενη ημέρα.

Ο ακριβής χρόνος της εξαφάνισης φαίνεται πως θα «ξεκλειδώσει» πολλά στο θρίλερ της υπόθεσης. Για την ώρα οι έρευνες συνεχίζονται με πυρετώδεις ρυθμούς, εν αναμονή εξελίξεων που αναμένεται να συζητηθούν.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η Σταυρούλα έφυγε από τα Χανιά, όπου έμενε, για να πάει στο χωριό να πληρώσει έναν εργάτη. Το Star εντόπισε τον άνθρωπο που φέρεται να είναι από τους τελευταίους που της μίλησαν.

«Μου είπε: “Έλα, μέχρι τις 5:30 είμαι στο σπίτι. Έλα γιατί θα φύγω, μετά θα αργήσεις να πάρεις τα λεφτά”. Πήγα, πήρα τα λεφτά και αυτά. Αυτή ήταν μια κοπέλα ήσυχη. Άμα έλεγες καλημέρα, σου έλεγε καλημέρα. Ήθελε να ρωτήσει πώς κλαδεύουν, ήθελε να μάθει η κακομοίρα, να μάθει τα πάντα. Πρώτη φορά στη ζωή μου πήγα, έχω τρελαθεί», περιγράφει.

Μετά τη συνάντηση με τον εργάτη, η Σταυρούλα κατευθύνθηκε στο σπίτι που νοικιάζει στον Σκοπιανό ενοικιαστή. Εκείνος υποστηρίζει πως έμεινε μόλις 2 – 3 λεπτά. Υπάρχουν στοιχεία ότι μπήκε στην κατοικία, αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι βγήκε ποτέ, τουλάχιστον από την κεντρική είσοδο.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έκανε ξανά ενδελεχή εξερεύνηση στο εσωτερικό του σπιτιού, χωρίς να βρει κάποιο ίχνος της. Η έρευνα τώρα εστιάζει στο αν έφυγε μόνη της, πεζή, από την πίσω πλευρά ή αν κάποιος την παρέλαβε με όχημα. Το μεγαλύτερο αγκάθι, όμως, για την Ασφάλεια Χανίων παραμένει ένα: Το κινητό της τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο και παραμένει άφαντο, κρύβοντας ίσως το «κλειδί» της υπόθεσης.

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