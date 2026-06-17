Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα ανέφερε ότι εκείνη επισκέφθηκε το σπίτι του για λίγα λεπτά πριν φύγει για τη στάση λεωφορείου

Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στα Χανιά πριν δεκαοκτώ ημέρες και οι Αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της εγκληματικής ενέργειας.
  • Υπήρχαν οικογενειακές εντάσεις μεταξύ της Σταυρούλας και του αδελφού της, κυρίως σχετικά με τη φροντίδα των γονιών τους, χωρίς οικονομικές διαφορές.
  • Το κινητό της Σταυρούλας εξέπεμψε τελευταία φορά στην περιοχή της Αγιάς πριν απενεργοποιηθεί και δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται με έμφαση στην ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών και συλλογή στοιχείων από κάμερες και καταθέσεις, ενώ ερευνάται και το σπίτι της αγνοούμενης.
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Δεκαοκτώ ημέρες μετά την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, το θρίλερ παραμένει άλυτο, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια και να αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Την ίδια ώρα, νέες μαρτυρίες έρχονται στο φως, ρίχνοντας φως στις τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης πριν χαθεί κάθε ίχνος της.

Ο άνθρωπος που φέρεται να ήταν ο τελευταίος που την είδε και μίλησε μαζί της, λίγο πριν εξαφανιστεί, μίλησε αποκλειστικά στο Mega περιγράφοντας λεπτό προς λεπτό την τελευταία τους συνάντηση.

Όπως ανέφερε, η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι που του νοικιάζει το απόγευμα της 30ής Μαΐου, λίγο πριν αναχωρήσει, όπως του είπε, για τα Χανιά.

«Στο σπίτι ήρθε στις 16:45. Μου λέει βιάζομαι, θέλω να προλάβω το λεωφορείο που φεύγει στις 5».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρουσία της στο σπίτι διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Όταν έφυγε, την είδε να κατευθύνεται προς τη στάση του λεωφορείου, κρατώντας τις δύο τσάντες που είχε μαζί της κατά την άφιξή της.

«Με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι βαστούσε δύο τσάντες. Την ώρα που έβγαινε ξαναπήρε τις τσάντες και έφυγε. Έμεινε 2-3 λεπτά».

Ο ενοικιαστής αναφέρθηκε και στις οικογενειακές εντάσεις που, όπως είπε, υπήρχαν κατά καιρούς ανάμεσα στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και τον αδελφό της. Όπως αποκάλυψε, το σπίτι ανήκε παλαιότερα στα δύο αδέλφια και είχε υπάρξει μάρτυρας έντονου καβγά μεταξύ τους.

«Στο μισό σπίτι έμενε ο αδελφός της. Πήρε και τον πέταξε έξω από το σπίτι. Έλεγε πως το σπίτι είναι δικό της και δεν έχει καμία δουλειά να είναι ο αδελφός της στο υπόλοιπο σπίτι».

Από την πλευρά του, ο αδελφός της αγνοούμενης παραδέχεται ότι οι σχέσεις τους είχαν περάσει περιόδους έντασης, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως οι διαφορές τους δεν σχετίζονταν με περιουσιακά ή οικονομικά ζητήματα, αλλά κυρίως με τη φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών τους.

«Δεν ήμασταν δεμένα σαν αδέρφια αλλά δεν ήθελε να σκοτώσει ο ένας τον άλλον. Δεν έχουμε κάποια περιουσία να μοιράσουμε ώστε να έχουμε διαφορά. Η μόνη διαφορά ήταν οι πεποιθήσεις των γονιών. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, οικονομικό ξέρω εγώ. Ούτε αυτή πεινούσε, ούτε εγώ πεινάω. Δηλαδή να κάτσω να φάω την αδελφή μου για να επωφεληθώ οικονομικά».

Παρόμοιες αναφορές για τις προστριβές ανάμεσα στα δύο αδέλφια κάνουν και συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία γνώριζαν τις εντάσεις που επικρατούσαν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Το κινητό τηλέφωνο της 45χρονης εξέπεμψε για τελευταία φορά στην περιοχή της Αγιάς, πριν απενεργοποιηθεί. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία μαζί της, ενώ δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε περάσει από το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων και στη συνέχεια εξόφλησε εργάτη που είχε αναλάβει εργασίες σε αγροτική της έκταση. Έπειτα κινήθηκε προς τη στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά, όπου ζούσε και εργαζόταν μόνιμα σε ταβέρνα. Πριν φτάσει στη στάση, έκανε μια σύντομη στάση στο σπίτι του ενοικιαστή της.

«Με τον αδελφό της ξέρω ότι υπήρχαν κόντρες, ότι δεν τα πάνε καλά και τώρα τελευταία ο αδελφός της την έδιωξε από το σπίτι, με αφορμή ότι δεν ταΐζει τους γέρους και ότι δεν φέρνει λεφτά στο σπίτι».

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Αν και η εγκληματική ενέργεια παραμένει στο τραπέζι των ερευνών, δεν αποκλείεται ούτε το σενάριο της εκούσιας απομάκρυνσης. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται πλέον στον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της αγνοούμενης, καθώς τα στοιχεία που θα προκύψουν ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικά.

«Δεν μάζευε δηλαδή λεφτά να φύγει; Είχε λεφτά, μπορούσε να φύγει», λέει ο αδερφός της.

«Το 2022 είχε ξαναγίνει, είπε μία εβδομάδα και μετά τους είπε ότι είναι το Ηράκλειο», πρόσθεσε ο ενοικιαστής.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των Αρχών, ο αδελφός της 45χρονης δεν φαίνεται να συνδέεται με την εξαφάνισή της, καθώς την επίμαχη ημέρα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, να λαμβάνουν καταθέσεις από συγγενείς και φίλους και να ερευνούν κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας. Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι πραγματοποιείται έρευνα και στο σπίτι της αγνοούμενης, το οποίο είχε εκμισθώσει σε εργάτη.

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